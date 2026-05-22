NASCAR-legende Kyle Busch (41) onverwachts overleden

NASCAR-legende Kyle Busch (41) onverwachts overleden

De autosportwereld heeft geschokt gereageerd op het overlijden van NASCAR-legende Kyle Busch. De Amerikaan overleed gisteren onverwachts op 41-jarige leeftijd nadat hij eerder op de dag in het ziekenhuis was opgenomen. De NASCAR-wereld reageert verslagen op het overlijden van de zeer succesvolle Busch.

Busch was één van de succesvolste coureurs aller tijden in de NASCAR. Eerder op de donderdag kwam naar buiten dat hij met 'een ernstige ziekte' was opgenomen in het ziekenhuis, maar er werd niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Uren later deelden zijn familie, zijn team en de NASCAR-organisatie dat Busch was overleden, en dat nieuws sloeg in als een bom.

Uitzonderlijk talent

In een statement maakten ze het overlijden van Busch bekend: "Onze volledige NASCAR-familie is diepbedroefd door het verlies van Kyle Busch. Kyle was een toekomstig Hall of Famer en een uitzonderlijk talent dat maar eens per generatie voorbijkomt. Hij was fel, gepassioneerd, ongelooflijk bekwaam en gaf enorm veel om de sport en de fans."

Busch was een recordbrekend kampioen in de NASCAR en won verspreid over de drie divisies in totaal 234 races. Daarmee is hij de succesvolste coureur uit de geschiedenis van de NASCAR. Afgelopen weekend won hij nog een race in de Truck Series op de Dover Motor Speedway.

Legende voor altijd

Het overlijden van Busch slaat ook in de Formule 1-wereld in als een bom. Het team van Mercedes schrijft op sociale media dat Busch een echte ambassadeur voor de sport was, en dat hun gedachten uitgaan naar zijn familie, vrienden en de NASCAR-wereld. De Formule 1 zelf deelde een kort statement waarin ze Busch een echte vechter en kampioen noemen. 

Busch was getrouwd en was vader van twee kinderen en leek nog een lange loopbaan voor de boeg te hebben. Met hem verliest de autosportwereld een grote naam, een coureur die uit zou gaan groeien tot een legende.

Reacties (7)

  • Brummbär

    Posts: 710

    Zeer spijtig, enige coureur in de nascar waarvan ik de naam ken/weet hoe zijn auto eruit ziet/zag met die M&M's . Maar dat zegt misschien ook wel wat over hoe vaak ik Nascar kijk.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 09:05
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 11

    Race in paradise Legend! 😭

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 09:32
  • d@nny

    Posts: 3.613

    Wow, veels te jong natuurlijk. Zielig voor de familie en vrienden die van h hielden. Naar nieuws.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 09:33
  • Natte Slak

    Posts: 463

    Veel te jong en verschrikkelijk voor zijn nabestaanden, zo plotseling weggerukt.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:00
  • DeGladdeViking

    Posts: 939

    Wat onverwacht en verschrikkelijk. Misschien niet altijd de meest sympathieke nascar coureur geweest, maar de laatste jaren echt wel een van mijn favorieten geworden.

    Ik meen dat er op een streamingplatform nog een mooie docu met een aflevering waarin Kyle veel voorkomt is opgenomen.

    Verschrikkelijk voor naasten, zo jong.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:24
  • Hourpower

    Posts: 785

    Tjezus, dat het zo snel kan gaan, ongelovelijk.
    Ik heb hem vaak zien winnen en dan stond hij soms met zijn vrouw en kinderen na afloop voor de camera.

    Wat een triest bericht zeg hoorde gisteren van mijn vrouw dat hij plots naar het ziekenhuis moes maar dan zo snel overlijden had ik totaal niet verwacht.
    Dit hakt er wel even in . R.I.P. Kyle

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:25
  • Bertrand Gachot

    Posts: 617

    rip we zullen Rowdy missen, hij was een parel van de sport!

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:26

