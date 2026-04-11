'Doorslag voor Aston Martin: team hoopt in Silverstone updates te hebben'

Aston Martin staat voor een cruciale periode in het Formule 1-seizoen van 2026. De Britse renstal kampt met een duidelijke achterstand op motorvlak en kijkt reikhalzend uit naar mogelijke verbeteringen, die volgens de eerste signalen richting de Grand Prix van Groot-Brittannië ingevoerd kunnen worden.

De problemen met de Honda-krachtbron drukken momenteel zwaar op de prestaties van de AMR26. Binnen het team is men zich ervan bewust dat er snel stappen gezet moeten worden om aansluiting te vinden bij de concurrentie.

Honda-achterstand dwingt Aston Martin tot ingrijpen

Uit de eerste analyses blijkt dat de Honda-motor een forse achterstand heeft ten opzichte van de top van het veld. Het verschil zou kunnen oplopen tot zo’n vijf procent, wat in de Formule 1 een aanzienlijk gat is.

Dankzij het nieuwe ADUO-systeem van de FIA krijgt Aston Martin mogelijk extra ruimte om die achterstand in te lopen. Dat betekent onder meer meer ontwikkelingsmogelijkheden en extra testtijd, waardoor updates versneld doorgevoerd kunnen worden.

Die extra ruimte is geen overbodige luxe, want naast pure prestaties speelde ook betrouwbaarheid een rol in de moeizame start van het seizoen.

Silverstone lonkt als belangrijk kantelpunt

Hoewel eerdere races worden genoemd als mogelijke momenten voor updates, lijkt de focus steeds meer te verschuiven naar Silverstone. De Grand Prix van Groot-Brittannië, begin juli, zou een realistisch moment zijn om een eerste grote stap te zetten.

Dat zou voor Aston Martin bovendien een symbolisch moment zijn, met de thuisrace op slechts een steenworp afstand van de fabriek in Silverstone. Tegen die tijd hoopt het team niet alleen de prestatieachterstand te verkleinen, maar ook eerdere problemen zoals vibraties definitief opgelost te hebben.

Of de update daadwerkelijk het gewenste effect zal hebben, blijft voorlopig afwachten. Duidelijk is wel dat Aston Martin deze upgrade hard nodig heeft om het seizoen nieuw leven in te blazen en weer richting de middenmoot te klimmen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Aston Martin Honda

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.978

    "Uit de eerste analyses blijkt dat de Honda-motor een forse achterstand heeft ten opzichte van de top van het veld. Het verschil zou kunnen oplopen tot zo’n vijf procent, wat in de Formule 1 een aanzienlijk gat is".

    De Renault motoren in de Redbulls van Seb Vettel hadden ook altijd 'n flinke achterstand.
    Maar de door Adrian Newey ontworpen auto's konden dat verschil aan en wonnen 4 keer op rij het rijders kampioenschap.

    Nou ga ik Adrian Newey niet de schuld geven natuurlijk.....ach, ik doe het toch.....kom op Newey!!

    • + 1
    • 11 apr 2026 - 11:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

