Aston Martin staat voor een cruciale periode in het Formule 1-seizoen van 2026. De Britse renstal kampt met een duidelijke achterstand op motorvlak en kijkt reikhalzend uit naar mogelijke verbeteringen, die volgens de eerste signalen richting de Grand Prix van Groot-Brittannië ingevoerd kunnen worden.

De problemen met de Honda-krachtbron drukken momenteel zwaar op de prestaties van de AMR26. Binnen het team is men zich ervan bewust dat er snel stappen gezet moeten worden om aansluiting te vinden bij de concurrentie.

Honda-achterstand dwingt Aston Martin tot ingrijpen

Uit de eerste analyses blijkt dat de Honda-motor een forse achterstand heeft ten opzichte van de top van het veld. Het verschil zou kunnen oplopen tot zo’n vijf procent, wat in de Formule 1 een aanzienlijk gat is.

Dankzij het nieuwe ADUO-systeem van de FIA krijgt Aston Martin mogelijk extra ruimte om die achterstand in te lopen. Dat betekent onder meer meer ontwikkelingsmogelijkheden en extra testtijd, waardoor updates versneld doorgevoerd kunnen worden.

Die extra ruimte is geen overbodige luxe, want naast pure prestaties speelde ook betrouwbaarheid een rol in de moeizame start van het seizoen.

Silverstone lonkt als belangrijk kantelpunt

Hoewel eerdere races worden genoemd als mogelijke momenten voor updates, lijkt de focus steeds meer te verschuiven naar Silverstone. De Grand Prix van Groot-Brittannië, begin juli, zou een realistisch moment zijn om een eerste grote stap te zetten.

Dat zou voor Aston Martin bovendien een symbolisch moment zijn, met de thuisrace op slechts een steenworp afstand van de fabriek in Silverstone. Tegen die tijd hoopt het team niet alleen de prestatieachterstand te verkleinen, maar ook eerdere problemen zoals vibraties definitief opgelost te hebben.

Of de update daadwerkelijk het gewenste effect zal hebben, blijft voorlopig afwachten. Duidelijk is wel dat Aston Martin deze upgrade hard nodig heeft om het seizoen nieuw leven in te blazen en weer richting de middenmoot te klimmen.