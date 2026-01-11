user icon
icon

Zandvoort had gehoopt op oplossing met Formule 1: "Had daarvoor gekozen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zandvoort had gehoopt op oplossing met Formule 1: "Had daarvoor gekozen"

De Dutch Grand Prix verdwijnt na 2026 van de Formule 1-kalender en dat blijft de gemoederen bezighouden. Jim Vermeulen, voormalig directeur van Circuit Zandvoort, kan zich vinden in het besluit om te stoppen, maar vindt het tegelijkertijd zonde dat er niet is gekozen voor een alternatief model.

Eind 2024 werd duidelijk dat de editie van 2026 de laatste Nederlandse Formule 1-race op Zandvoort zal zijn. Volgens Dutch GP-directeur Robert van Overdijk was stoppen ‘op het hoogtepunt’ de meest verstandige keuze, maar daarmee verdwijnt Nederland wel definitief van de F1-kaart.

Meer over Formule 1 Pérez gefileerd na uitlatingen over Red Bull en Verstappen

Pérez gefileerd na uitlatingen over Red Bull en Verstappen

10 jan
 Pérez spreekt zich uit na aanval Verenigde Staten op Venezuela

Pérez spreekt zich uit na aanval Verenigde Staten op Venezuela

4 jan

‘Ik had gekozen voor een rotatiemodel’

“Ik vind het heel jammer”, zegt Vermeulen in gesprek met Motorsport.com. “Zelf had ik waarschijnlijk gekozen voor een race eens in de twee of drie jaar. De infrastructuur ligt er en dan zit je gegarandeerd vol. Dat had voor mij logischer gevoeld.”

Tegelijkertijd begrijpt de oud-circuitdirecteur de zakelijke afweging. “Ik heb cijfers gezien en ze hebben goed verdiend, maar het risico is enorm. Als er één editie misgaat door externe omstandigheden, kun je zo vijftig miljoen euro verliezen. Zo’n buffer heb je niet zomaar. Vanuit dat perspectief snap ik de keuze wel.”

Assen als reservecircuit?

Vermeulen ziet meer kansen voor het TT Circuit Assen, al is dat niet als vaste stop op de kalender. “Assen heeft het voordeel dat de tribunes er al staan. Ik heb tegen Lee van Dam gezegd: meld je aan als reservecircuit en laat weten dat je binnen vier tot zes weken een Grand Prix kunt organiseren. Met een kalender van 24 races kan er altijd iets uitvallen.”

De kans dat Assen structureel een plek krijgt, acht hij klein. “Als je ziet wat er wereldwijd wordt geïnvesteerd in nieuwe circuits, vooral in het Midden-Oosten… Dat ga je niet winnen. Maar als er een noodgeval is, zou Assen het denk ik wel kunnen redden binnen zes weken.”

‘Zandvoort mag met trots terugkijken’

Dat Nederland na 2026 geen Formule 1 meer heeft, noemt Vermeulen ‘triester dan nodig’. “Ik had het geen gek idee gevonden als Zandvoort en Spa hadden gewisseld. Elk jaar succesvoller moeten zijn dan het vorige jaar is ook gevaarlijk. Op een gegeven moment slijt de glans.”

Over mogelijke alternatieven als IndyCar of NASCAR is hij sceptisch. “Geen idee of dat aanslaat. Ik ben ooit bij Champ Car geweest in Duitsland en heb de hele middag zitten slapen. Bovendien is Zandvoort maandenlang dicht voor de opbouw van tijdelijke tribunes. Dat maakt andere evenementen lastig.”

Toch overheerst vooral trots. “Wat hier is neergezet, is echt ongelooflijk. De Formule 1 ziet Zandvoort als voorbeeld voor andere circuits. De sfeer, de bereikbaarheid, het totaalplaatje: dat is uniek. Ze hebben het meer dan fantastisch gedaan.”

Vermeulen, die begin jaren tachtig zelf vier Grands Prix meemaakte als directeur, ziet weinig terug van die tijd. “En gelukkig maar”, lacht hij. “Wij wonnen ooit zelfs de Prix de Citron, voor de slechtste persfaciliteiten. Nee, het is maar goed dat die tijd voorbij is.”

Kennie

Posts: 2.719

Het is waarschijnlijk het aloude verhaal van dat Nederland geen èchte autosportcultuur heeft. Daardoor helpt de overheid ook niet mee en is het een puur met privégeld georganiseerd evenement waar nu eenmaal dikke risico's aan hangen als het met Max voorbij is. Er is na 10 jaar Max Verstappen in... [Lees verder]

  • 4
  • 11 jan 2026 - 13:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Nederland 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.374

    Omschrijft het goed en start met sfeer......genoeg reden om inderdaad afwegingen te maken om te stoppen want de sfeer kan afnemen door verzadiging. Trucje is bekend.

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 13:09
  • Kennie

    Posts: 2.719

    Het is waarschijnlijk het aloude verhaal van dat Nederland geen èchte autosportcultuur heeft. Daardoor helpt de overheid ook niet mee en is het een puur met privégeld georganiseerd evenement waar nu eenmaal dikke risico's aan hangen als het met Max voorbij is. Er is na 10 jaar Max Verstappen in de F1 niet echt zicht op een opvolger vanuit NL en dan stort natuurlijk de interesse in en daarmee het draagvlak voor een GP in NL betaald met privégeld. Zelfs nu Max nog rijdt is het risico zelfs te groot geworden. Ik ben er in 2022 geweest en vond het prachtig om te zien dat het gewoon mogelijk was om in NL F1 te kijken, maar de sfeer vond ik niet zo passen bij wat ik gewend was.

    • + 4
    • 11 jan 2026 - 13:42
  • John6

    Posts: 11.474

    Als Max opeens stopt dan krijg je het op zeker niet uitverkocht dus dan hebben ze een groot probleem, ik denk dat het heel verstandig is om te stoppen, en inhalen is er al niet makkelijk dus ik rouw er niet echt om dat het gaat verdwijnen van de kalender.

    • + 2
    • 11 jan 2026 - 14:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.204

      Mooie lay-out, mss een van de mooiste, maar niet voor de F1.

      Zandvoort is 'n GT3 en DTM circuit.

      • + 1
      • 11 jan 2026 - 14:38
    • Erwinnaar

      Posts: 5.374

      Zeker waar, maar de auto's zijn te groot voor dit circuit. Precies hetzelfde voor Monaco of Hongarije.

      • + 0
      • 11 jan 2026 - 15:51
  • meister

    Posts: 4.189

    Assen of Zandvoort, tja lastig.
    Zandvoort is qua badplaats als podium vergane glorie en Assen is een circuit gemaakt voor motoren tussen boeren en hillbillies maar wel Duitsland als achterland en geen gemiep over parkeren.

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 14:47
    • John6

      Posts: 11.474

      Assen is een heel mooi circuit, inderdaad voor motoren dat moeten ze ook zo houden.

      • + 0
      • 11 jan 2026 - 16:05

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar