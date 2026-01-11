De Dutch Grand Prix verdwijnt na 2026 van de Formule 1-kalender en dat blijft de gemoederen bezighouden. Jim Vermeulen, voormalig directeur van Circuit Zandvoort, kan zich vinden in het besluit om te stoppen, maar vindt het tegelijkertijd zonde dat er niet is gekozen voor een alternatief model.

Eind 2024 werd duidelijk dat de editie van 2026 de laatste Nederlandse Formule 1-race op Zandvoort zal zijn. Volgens Dutch GP-directeur Robert van Overdijk was stoppen ‘op het hoogtepunt’ de meest verstandige keuze, maar daarmee verdwijnt Nederland wel definitief van de F1-kaart.

‘Ik had gekozen voor een rotatiemodel’

“Ik vind het heel jammer”, zegt Vermeulen in gesprek met Motorsport.com. “Zelf had ik waarschijnlijk gekozen voor een race eens in de twee of drie jaar. De infrastructuur ligt er en dan zit je gegarandeerd vol. Dat had voor mij logischer gevoeld.”

Tegelijkertijd begrijpt de oud-circuitdirecteur de zakelijke afweging. “Ik heb cijfers gezien en ze hebben goed verdiend, maar het risico is enorm. Als er één editie misgaat door externe omstandigheden, kun je zo vijftig miljoen euro verliezen. Zo’n buffer heb je niet zomaar. Vanuit dat perspectief snap ik de keuze wel.”

Assen als reservecircuit?

Vermeulen ziet meer kansen voor het TT Circuit Assen, al is dat niet als vaste stop op de kalender. “Assen heeft het voordeel dat de tribunes er al staan. Ik heb tegen Lee van Dam gezegd: meld je aan als reservecircuit en laat weten dat je binnen vier tot zes weken een Grand Prix kunt organiseren. Met een kalender van 24 races kan er altijd iets uitvallen.”

De kans dat Assen structureel een plek krijgt, acht hij klein. “Als je ziet wat er wereldwijd wordt geïnvesteerd in nieuwe circuits, vooral in het Midden-Oosten… Dat ga je niet winnen. Maar als er een noodgeval is, zou Assen het denk ik wel kunnen redden binnen zes weken.”

‘Zandvoort mag met trots terugkijken’

Dat Nederland na 2026 geen Formule 1 meer heeft, noemt Vermeulen ‘triester dan nodig’. “Ik had het geen gek idee gevonden als Zandvoort en Spa hadden gewisseld. Elk jaar succesvoller moeten zijn dan het vorige jaar is ook gevaarlijk. Op een gegeven moment slijt de glans.”

Over mogelijke alternatieven als IndyCar of NASCAR is hij sceptisch. “Geen idee of dat aanslaat. Ik ben ooit bij Champ Car geweest in Duitsland en heb de hele middag zitten slapen. Bovendien is Zandvoort maandenlang dicht voor de opbouw van tijdelijke tribunes. Dat maakt andere evenementen lastig.”

Toch overheerst vooral trots. “Wat hier is neergezet, is echt ongelooflijk. De Formule 1 ziet Zandvoort als voorbeeld voor andere circuits. De sfeer, de bereikbaarheid, het totaalplaatje: dat is uniek. Ze hebben het meer dan fantastisch gedaan.”

Vermeulen, die begin jaren tachtig zelf vier Grands Prix meemaakte als directeur, ziet weinig terug van die tijd. “En gelukkig maar”, lacht hij. “Wij wonnen ooit zelfs de Prix de Citron, voor de slechtste persfaciliteiten. Nee, het is maar goed dat die tijd voorbij is.”