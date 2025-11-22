user icon
FIA betrapt teams op illegale actie met banden in Las Vegas

FIA betrapt teams op illegale actie met banden in Las Vegas
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 14:47
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De sessies in Las Vegas worden dit weekend verreden onder zeer lastige omstandigheden. In Vegas wordt er in de avonduren gereden, en de temperaturen schommelen rond de tien graden Celsius. De coureurs hebben amper grip, en de FIA heeft ingegrepen toen ze ontdekten dat teams de limiet opzochten met de banden.

Het raceweekend in Las Vegas is in veel opzichten anders dan andere weekenden. Niet alleen wordt er gewerkt met een ander tijdschema waardoor er op zaterdagavond lokale tijd wordt geracet, er wordt ook gereden onder koude omstandigheden. Meestal reist men af naar circuits waar het op dat moment vrij warm is, maar in het gokparadijs in de Mojave-woestijn is alles anders.

De coureurs lopen in dikke winterjassen en met mutsen op hun hoofd door de paddock, en op de baan is er amper grip. De teams moeten dus zoeken naar oplossingen om de banden op de juiste temperatuur te krijgen, maar na de derde vrije training ontdekte de FIA dat een paar teams iets té creatief zijn geweest.

De teams mogen de slicks in de twee uren voorafgaand aan een sessie opwarmen tot een temperatuur van 70 graden Celsius. De FIA heeft procedures ontwikkeld om de teams te kunnen controleren, en tijdens de derde training in Las Vegas gingen een aantal, anonieme, teams een grens over.

Wat was er gebeurd?

Volgens The Race heeft de FIA twee teams erop geattendeerd dat ze te ver gingen, en dat als ze dit soort dingen zouden doen tijdens de kwalificatie, ze de regels overtraden. In de derde vrije training werd er alleen in het laatste halfuur met slicks gereden, omdat de baan eerst te nat was. 

Wat kunnen de gevolgen zijn?

The Race meldt dat als teams met banden rijden die tot meer dan 70 graden Celsius zijn opgewarmd, ze een zware straf riskeren. Dit kan zelfs leiden tot een diskwalificatie, en het feit dat ze er nu ineens zo streng op reageren, moet ervoor zorgen dat de teams geen risico's moet nemen.

Tijdens de kwalificatie kwamen deze overtredingen niet naar voren, omdat er geen slicks werden gebruikt. Het had geregend, waardoor er met regenbanden werd gereden.

Reacties (2)

  • skibeest

    Posts: 1.956

    Wie? Wie? Ben niet nieuwsgierig hoor

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 15:14
  • marcelf1fan

    Posts: 451

    Bijzonder, want die regenbanden worden ook opgewarmd hoor. Alsof dat daarmee niet zou kunnen...

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 15:32

