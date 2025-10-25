user icon
F1-teams in paniek: GPS-storing zorgt voor enorme chaos in Mexico

F1-teams in paniek: GPS-storing zorgt voor enorme chaos in Mexico
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 08:11
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De vrijdag van het raceweekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez verliep allesbehalve foutloos. Op de baan waren er amper problemen, maar naast het asfalt was het chaos. De teams hadden namelijk geen GPS-data tijdens de eerste vrije training, terwijl fans met moeite de sessies konden volgen.

Op het stoffige circuit in Mexico-Stad was het een drukke vrijdag. In de eerste training stuurden negen van de tien teams rookies de baan op, en het was dan ook belangrijk om hen te coachen. Deze coureurs zijn immers niet gewend aan de gang van zaken in de Formule 1, en moeten goed op de hoogte worden gebracht vanaf de pitmuur.

Wat was er aan de hand?

Fans die de eerste vrije training wilden volgen, liepen tegen een probleem aan. De livefeed toonde de hele sessie lang geen onboardbeelden en er waren ook geen boordradio's te horen. Gebruikers van F1 TV konden ook niet kijken naar de onboardbeelden, terwijl ook de livetiming, de driver tracker en de data niet werkten. Voor de tweede vrije training was dit probleem slechts deels opgelost, en was er geruime tijd geen audio te horen bij de onboardbeelden die te volgen zijn via F1 TV. Het leidde zelfs tot een aantal statements van F1 TV.

Mekies doet onthulling

Niet alleen de fans hadden last van technische problemen, ook de teams werden getroffen door deze storing. Ze hadden tijdens de eerste vrije training niet de beschikking over de GPS-data, zo onthulde Red Bull-teambaas Laurent Mekies bij Sky Sports F1. Dit zorgde ervoor dat het lastig was met het verkeer, en dat was niet handig met negen rookies op de baan.

Rookies naar de stewards

De eerste vrije training verliep echter zonder al te grote incidenten. Red Bull-rookie Arvid Lindblad moest zich wel bij de stewards melden voor een incident met McLaren-rookie Patricio O'Ward. De stewards deelden echter alleen waarschuwingen uit. In de tweede vrije training leek alles weer goed te gaan.

mario

Posts: 14.426

Naast McLaren-stickers van de pitmuur trekken, trekken ze nu ook al stekkers uit de modems??? 🤣🤣🤣

Speciaal voor de Mario-haters: [b]Dit is een grapje[/b]

  • 6
  • 25 okt 2025 - 09:28
Reacties (5)

  • mario

    Posts: 14.428

    Naast McLaren-stickers van de pitmuur trekken, trekken ze nu ook al stekkers uit de modems??? 🤣🤣🤣

    Speciaal voor de Mario-haters: Dit is een grapje

    • + 6
    • 25 okt 2025 - 09:28
    • Freek-Willem

      Posts: 6.326

      Goed idee. Even aan Marko doorgeven. Ik Ie nog kansen voor Max dit weekend

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 10:02
    • Raye34

      Posts: 1.128

      Niemand die je haat, sommigen krijgen gewoon een spontane voortijdige ejaculatie vanwege het feit dat ze weer iemand af kunnen zeiken en een post kunnen toevoegen hun lijstje...

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 11:59
    • mario

      Posts: 14.428

      @FW: Ik zie Marko al de serverruimtes van de FIA binnensluipen met een bouwlampje op z'n voorhoofd op zoek naar de modem 🤣

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 15:08
    • mario

      Posts: 14.428

      @Raye: Als je soms ziet hoe sommigen reageren, dan zou je het soms wel denken... 🤔Maar ik geloof nog wel in het goede van de mens, al moet je soms heel lang zoeken om het te vinden... 😉

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 15:10

Foto gallerij

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

