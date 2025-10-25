De vrijdag van het raceweekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez verliep allesbehalve foutloos. Op de baan waren er amper problemen, maar naast het asfalt was het chaos. De teams hadden namelijk geen GPS-data tijdens de eerste vrije training, terwijl fans met moeite de sessies konden volgen.

Op het stoffige circuit in Mexico-Stad was het een drukke vrijdag. In de eerste training stuurden negen van de tien teams rookies de baan op, en het was dan ook belangrijk om hen te coachen. Deze coureurs zijn immers niet gewend aan de gang van zaken in de Formule 1, en moeten goed op de hoogte worden gebracht vanaf de pitmuur.

Wat was er aan de hand?

Fans die de eerste vrije training wilden volgen, liepen tegen een probleem aan. De livefeed toonde de hele sessie lang geen onboardbeelden en er waren ook geen boordradio's te horen. Gebruikers van F1 TV konden ook niet kijken naar de onboardbeelden, terwijl ook de livetiming, de driver tracker en de data niet werkten. Voor de tweede vrije training was dit probleem slechts deels opgelost, en was er geruime tijd geen audio te horen bij de onboardbeelden die te volgen zijn via F1 TV. Het leidde zelfs tot een aantal statements van F1 TV.

Mekies doet onthulling

Niet alleen de fans hadden last van technische problemen, ook de teams werden getroffen door deze storing. Ze hadden tijdens de eerste vrije training niet de beschikking over de GPS-data, zo onthulde Red Bull-teambaas Laurent Mekies bij Sky Sports F1. Dit zorgde ervoor dat het lastig was met het verkeer, en dat was niet handig met negen rookies op de baan.

Rookies naar de stewards

De eerste vrije training verliep echter zonder al te grote incidenten. Red Bull-rookie Arvid Lindblad moest zich wel bij de stewards melden voor een incident met McLaren-rookie Patricio O'Ward. De stewards deelden echter alleen waarschuwingen uit. In de tweede vrije training leek alles weer goed te gaan.