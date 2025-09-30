user icon
Assen geeft duidelijkheid over mogelijk plekje op F1-kalender

Assen geeft duidelijkheid over mogelijk plekje op F1-kalender
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 13:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort verdwijnt na volgend jaar van de Formule 1-kalender. De kans is klein dat Nederland daarna een F1-race heeft, al flirtte Assen recent wel met een plekje op de kalender. Nu stellen ze in Drenthe dat het financieel gezien geen haalbare kaart is.

Door de successen van Max Verstappen is de populariteit van de Formule 1 in Nederland in de afgelopen jaren flink gegroeid. Zandvoort profiteerde daarvan, en keerde in 2021 terug op de F1-kalender. De race in de Noord-Hollandse duinen was populair, maar zonder staatssteun werd het lastig om het hoofd boven water te houden. Er werd besloten om te stoppen op een hoogtepunt, en na volgend jaar is het feest voorbij.

Nederland lijkt daarmee van de F1-kalender te verdwijnen, al leek het er even op dat het TT-circuit in Assen in het gat kon springen. Het Drentse circuit flirtte eerder met de Formule 1, en weet door hun MotoGP-race hoe ze een groot evenement moeten organiseren. De kans lijkt echter klein dat de Formule 1 naar Assen komt.

Sportieve plaatje

De nieuwe circuitdirecteur Mark van Aalderen stelt in het BNR-radioprogramma De Nationale Autoshow dat er geen businesscase is: "Ja, technisch zou het kunnen. Er ligt een prachtige accommodatie die goed te bereiken is. En als we een Grade 1-licentie zouden willen hebben, die heb je nodig van de FIA, dan kunnen we die in een winter krijgen. Dus de technische kant, daar zit het hem niet in."

Financiële plaatje

Het financiële plaatje vormt echter een hindernis: "Het is de businesscase. We hebben de voorbije jaren allemaal kunnen zien hoe geweldig het evenement in Zandvoort is. Dat hoef je aan niemand uit te leggen. Dat hebben ze gewoon fantastisch gedaan. Voor zowel de liefhebbers als de oranjefans zijn het prachtige jaren geweest. Maar zelfs dat blijkt dus niet uit te kunnen."

Ingewikkelde zaak

Van Aalderen stelt dat het te ingewikkeld is: "Kijk wat er vijf, zes jaar geleden in Zandvoort gebeurde: er gingen een paar hele grote partijen bij elkaar zitten en ze besloten dat ze dit gingen doen. Dat is de enige manier waarop je zoiets voor elkaar kunt krijgen. En als je dan al ziet dat je vijf- zeshonderd euro voor een ticket moet gaan rekenen, ja, dat is fragiel."

De eindconclusie van de circuitdirecteur is duidelijk: "Ik denk dat zulke businesscases in West-Europa, en zeker in Nederland, eigenlijk niet meer rond te krijgen zijn. We zouden het circuit kunnen verhuren. Het ligt er namelijk goed bij. Maar er is tot op heden nog geen partij geweest die het aankan én het aandurft."

Paulie

Posts: 4.580

Destijds toen Max verkaste naar RBR, ging winnen, dát was het moment om zoiets op te zetten in NL, en dat hebben ze goed gedaan in Zandvoort. Aankomende editie zullen ze wel weer een uitverkocht huis hebben. Maar dan? Ik denk dat ze tijdig uitstappen. Als de interesse van de (grootste) groep ora... [Lees verder]

  • 1
  • 30 sep 2025 - 13:30
F1 Nieuws

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.580

    Destijds toen Max verkaste naar RBR, ging winnen, dát was het moment om zoiets op te zetten in NL, en dat hebben ze goed gedaan in Zandvoort. Aankomende editie zullen ze wel weer een uitverkocht huis hebben. Maar dan? Ik denk dat ze tijdig uitstappen. Als de interesse van de (grootste) groep oranjefans wegebt dan moet zo'n circuit het nog puur hebben van de selecte club autosportfans, en we hebben hier nou eenmaal geen echte race traditie in NL

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 13:30
  • Polleke2

    Posts: 1.741

    Is gewoon verstandig om niet mee te gaan in de graaicultuur van de FIA en de VOM.
    Risicos zijn reusachtig en een winstmodel zit er niet in,zeker zonder hulp van de staat.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 13:41
  • jd2000

    Posts: 7.319

    Gelukkig maar dat men inziet dat het geen haalbare kaart is. Anders hadden we geen tt circuit meer en geen motor gp meer

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 14:07
  • John6

    Posts: 11.032

    Heel verstandig van Mark van Aalderen, niet aan beginnen, stel je kan het organiseren in het jaar 2030 zeg maar even wat, Zandvoort betaald naar mijn weten wat ik zag staan.

    De precieze jaarlijkse vergoeding die Circuit Zandvoort betaalt aan de FIA is niet publiek, maar het organiseren van de Formule 1-race kost naar verluidt meer dan €100 miljoen per jaar en stopt na 2026,

    Hier is wat er bekend is over de kosten:

    Totale kosten: Het organiseren van de Formule 1 in Zandvoort kost meer dan €100 miljoen per jaar.

    Mogelijk einde na 2026: De F1 in Zandvoort zou stoppen na het seizoen van 2026.

    Andere kosten: De kosten voor het organiseren van een F1-race omvatten niet alleen de fee aan de FIA, maar ook andere uitgaven zoals infrastructuur, veiligheid en organisatie.

    Het is dus onmogelijk om een exact bedrag voor de fee te noemen, maar het is een significant deel van een veel grotere jaarlijkse investering.


    Dus over een jaar of 4 -5 zo dat nog een sprong omhoog zijn van de kosten.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 14:08

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

