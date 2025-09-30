Assen geeft duidelijkheid over mogelijk plekje op F1-kalender

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort verdwijnt na volgend jaar van de Formule 1-kalender. De kans is klein dat Nederland daarna een F1-race heeft, al flirtte Assen recent wel met een plekje op de kalender. Nu stellen ze in Drenthe dat het financieel gezien geen haalbare kaart is.

Door de successen van Max Verstappen is de populariteit van de Formule 1 in Nederland in de afgelopen jaren flink gegroeid. Zandvoort profiteerde daarvan, en keerde in 2021 terug op de F1-kalender. De race in de Noord-Hollandse duinen was populair, maar zonder staatssteun werd het lastig om het hoofd boven water te houden. Er werd besloten om te stoppen op een hoogtepunt, en na volgend jaar is het feest voorbij.

Nederland lijkt daarmee van de F1-kalender te verdwijnen, al leek het er even op dat het TT-circuit in Assen in het gat kon springen. Het Drentse circuit flirtte eerder met de Formule 1, en weet door hun MotoGP-race hoe ze een groot evenement moeten organiseren. De kans lijkt echter klein dat de Formule 1 naar Assen komt.

Sportieve plaatje

De nieuwe circuitdirecteur Mark van Aalderen stelt in het BNR-radioprogramma De Nationale Autoshow dat er geen businesscase is: "Ja, technisch zou het kunnen. Er ligt een prachtige accommodatie die goed te bereiken is. En als we een Grade 1-licentie zouden willen hebben, die heb je nodig van de FIA, dan kunnen we die in een winter krijgen. Dus de technische kant, daar zit het hem niet in."

Financiële plaatje

Het financiële plaatje vormt echter een hindernis: "Het is de businesscase. We hebben de voorbije jaren allemaal kunnen zien hoe geweldig het evenement in Zandvoort is. Dat hoef je aan niemand uit te leggen. Dat hebben ze gewoon fantastisch gedaan. Voor zowel de liefhebbers als de oranjefans zijn het prachtige jaren geweest. Maar zelfs dat blijkt dus niet uit te kunnen."

Ingewikkelde zaak

Van Aalderen stelt dat het te ingewikkeld is: "Kijk wat er vijf, zes jaar geleden in Zandvoort gebeurde: er gingen een paar hele grote partijen bij elkaar zitten en ze besloten dat ze dit gingen doen. Dat is de enige manier waarop je zoiets voor elkaar kunt krijgen. En als je dan al ziet dat je vijf- zeshonderd euro voor een ticket moet gaan rekenen, ja, dat is fragiel."

De eindconclusie van de circuitdirecteur is duidelijk: "Ik denk dat zulke businesscases in West-Europa, en zeker in Nederland, eigenlijk niet meer rond te krijgen zijn. We zouden het circuit kunnen verhuren. Het ligt er namelijk goed bij. Maar er is tot op heden nog geen partij geweest die het aankan én het aandurft."