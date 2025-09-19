user icon
F2-coureur veroorzaakt absurde crash met oliedomme actie in Bakoe
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 13:44
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

De kwalificatie van de Formule 2 in Bakoe is opgeschrikt door een bizar incident. In de slotfase van de training ging het helemaal mis toen Roman Stanek niet oplette en besloot zonder te kijken de baan op te rijden. Het resulteerde in een zware crash.

De Formule 2 rijdt dit weekend in het voorprogramma van de Formule 1 in Azerbeidzjan. Terwijl de F1-coureurs even tot rust kwamen na de chaotische eerste vrije training, kwam de coureurs uit de Formule 2 de baan op voor hun kwalificatie. Crashes van Amaury Cordeel en Victor Martins zorgden voor de nodige vertraging, en in de slotfase ging het wéér mis.

Bizar incident

Invicta-coureur Roman Stanek schoot rechtdoor in de eerste bocht, en moest even door de uitloopzone. Aangezien de laatste minuten van de sessie in waren gegaan, was het zeer druk op de baan. Kennelijk was Stanek dit vergeten, want hij kwam zonder te kijken weer de baan op. Van Amersfoort Racing-coureur John Bennett was kansloos, en werd vol geramd door Stanek.

Einde van de sessie

Het resulteerde in een zware crash, en de beide coureurs knalden de muur in. De wedstrijdleiding koos vanzelfsprekend voor een rode vlag, en de kwalificatie werd ook niet afgemaakt. De pole position werd uiteindelijk gepakt door Aston Martin-junior Jak Crawford. De Nederlandse coureurs Richard Verschoor en Laurens van Hoepen moesten het doen met de dertiende en de twintigste tijd.

Zware straf

Stanek mag op zijn beurt gaan rekenen op een zware straf. De stewards zullen hier niet blij mee zijn, en hij zal tekst en uitleg mogen geven. Wat voor straf er mogelijk kan staan op deze overtreding, is niet duidelijk. Mogelijk wordt het een zware gridstraf, maar één ding is wel duidelijk: Stanek zal niet zonder straf aan de start verschijnen van de sprintrace van morgen of de hoofdrace van zondag.

Pietje Bell

Posts: 31.011

Een beetje? Hij zag hem recht voor zich uit de bocht nemen
en toch vol gas recht tegen hem aan knallen! Waar was hij mee bezig?!

  • 4
  • 19 sep 2025 - 13:55
F1 Nieuws Roman Stanek GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Astfgl

    Posts: 942

    Ja dat was een beetje dom.

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 13:51
    • Pietje Bell

      Posts: 31.011

      Een beetje? Hij zag hem recht voor zich uit de bocht nemen
      en toch vol gas recht tegen hem aan knallen! Waar was hij mee bezig?!

      • + 4
      • 19 sep 2025 - 13:55
    • Rogier hier

      Posts: 6.698

      Zijn carrière om zeep helpen….

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 15:43

