Viaplay onder vuur: Fans reageren woedend op opvallende wijziging

Streamingdienst Viaplay ligt weer onder vuur. De dienst zendt in Nederland de Formule 1 uit, en bereidt zich voor op een belangrijke week. Dit weekend zorgen ze echter voor veel woede onder sportfans, en de kritiek is niet mals.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De koningsklasse van de autosport is het paradepaardje van de streamingdienst, maar ze zenden nog veel meer sporten uit. Zo is er veel voetbal te zien waaronder de Premier League, en hebben ze de uitzendrechten van het darten in handen. Bij deze sporten wordt er echter flink bezuinigd, en dat zorgt dit weekend voor extra woede bij abonnees van Viaplay.

Woede bij sportfans

Fans die dit weekend naar de voetbalwedstrijd tussen Manchester City en Tottenham Hotspur wilden kijken bij Viaplay, kwamen bedrogen uit. De wedstrijd was namelijk niet te zijn bij Viaplay, maar bij concurrent Amazon Prime. Dit werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar heeft dus niet alle fans bereikt.

Op sociale media regende het krachten en werden er allerlei krachttermen gebruikt om Viaplay te omschrijven. Voor Viaplay is dit niet prettig, want de belangrijkste week van het jaar staat voor de deur. Aankomend weekend staat immers de Dutch Grand Prix op het programma, en ze willen veel mensen kennis laten maken met de dienst.

Belangrijke week staat voor de deur

Op de open zender Viaplay TV worden deze week veel programma's rondom de race uitgezonden, en ook de race is gratis te zien voor iedereen. Het moet een mooie reclame voor Viaplay worden, maar de kritiek van dit weekend zorgt ervoor dat ze een valse start hebben.

De kans is klein dat Viaplay een soortgelijke actie gaat uitvoeren met de Formule 1 als bij de Premier League. De koningsklasse van de autosport is in de komende jaren immers ook bij Viaplay te zien, en ze zenden dit jaar ook exclusief de samenvattingen uit.