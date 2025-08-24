user icon
Viaplay onder vuur: Fans reageren woedend op opvallende wijziging

Viaplay onder vuur: Fans reageren woedend op opvallende wijziging
  • Gepubliceerd op 24 aug 2025 07:36
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Streamingdienst Viaplay ligt weer onder vuur. De dienst zendt in Nederland de Formule 1 uit, en bereidt zich voor op een belangrijke week. Dit weekend zorgen ze echter voor veel woede onder sportfans, en de kritiek is niet mals.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De koningsklasse van de autosport is het paradepaardje van de streamingdienst, maar ze zenden nog veel meer sporten uit. Zo is er veel voetbal te zien waaronder de Premier League, en hebben ze de uitzendrechten van het darten in handen. Bij deze sporten wordt er echter flink bezuinigd, en dat zorgt dit weekend voor extra woede bij abonnees van Viaplay.

Woede bij sportfans

Fans die dit weekend naar de voetbalwedstrijd tussen Manchester City en Tottenham Hotspur wilden kijken bij Viaplay, kwamen bedrogen uit. De wedstrijd was namelijk niet te zijn bij Viaplay, maar bij concurrent Amazon Prime. Dit werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar heeft dus niet alle fans bereikt.

Op sociale media regende het krachten en werden er allerlei krachttermen gebruikt om Viaplay te omschrijven. Voor Viaplay is dit niet prettig, want de belangrijkste week van het jaar staat voor de deur. Aankomend weekend staat immers de Dutch Grand Prix op het programma, en ze willen veel mensen kennis laten maken met de dienst.

Belangrijke week staat voor de deur

Op de open zender Viaplay TV worden deze week veel programma's rondom de race uitgezonden, en ook de race is gratis te zien voor iedereen. Het moet een mooie reclame voor Viaplay worden, maar de kritiek van dit weekend zorgt ervoor dat ze een valse start hebben.

De kans is klein dat Viaplay een soortgelijke actie gaat uitvoeren met de Formule 1 als bij de Premier League. De koningsklasse van de autosport is in de komende jaren immers ook bij Viaplay te zien, en ze zenden dit jaar ook exclusief de samenvattingen uit.

Onsje worst

Posts: 116

Je zal toch aandeelhouder zijn. Op zn zachts gezegd zie je dan je spaarcentjes verdampen met de snelheid van een F1 auto. Jammer dat zo het kijken naar sport kapot gemaakt wordt.

  • 15
  • 24 aug 2025 - 07:45
Reacties (15)


  • Onsje worst

    Posts: 116

    Je zal toch aandeelhouder zijn. Op zn zachts gezegd zie je dan je spaarcentjes verdampen met de snelheid van een F1 auto. Jammer dat zo het kijken naar sport kapot gemaakt wordt.

    • + 15
    • 24 aug 2025 - 07:45
  • MLTG

    Posts: 1.089

    Het is meer een probleem met de PL dan met Viaplay dat ze zoveel providers verkopen. Schijnt in engeland nog erger te zijn.
    Even vervelend als de favoriete club nu net even niet uitgezonden word. Maar wedstrijden op zaterdag om 13.30 zijn nu ook niet echt de meest ideale
    dus het kan erger

    • + 5
    • 24 aug 2025 - 09:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.149

    Vroeger, heel lang geleden, kon je niet en F1 fan zijn en voetbal fan zijn.
    Nu Max meerijdt zijn die verschillen vervaagt en zijn er erg veel voetbalfans ook ineens F1 fan geworden en naar hier gekomen.....en dat kun je veelvuldig lezen hier...

    • + 9
    • 24 aug 2025 - 10:13
    • Larry Perkins

      Posts: 59.335

      Dat klopt wel, mijn broertjes en ik waren vroeger uitzonderingen, naast fanatieke voetballertjes tevens Formule 1-fans, maar op school hoefde je niet over de F1 te beginnen...

      Overigens was de F1 bij het begin van Jos zijn F1-debuut ook een hype in Nederland, lang niet zo groot als bij Max, maar vanaf toen zijn er ook veel de F1 gaan volgen en een aantal daarvan zijn dat vervolgens blijven doen.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 11:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.149

      Ha, mijn broers waren ook van het voetballen.
      Gelukkig was mijn vader ook van de F1.
      Dus als het werd uitgezonden zaten wij voor de tv.

      Soms ook via de BBC kijken, maar dan moest het toentertijd wel goed weer zijn anders geen of slecht beeld met die verrekte antennes.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 12:28
  • spiked1964

    Posts: 24

    VIAPLEE is een Oplichter en moest verboden worden,ik snap ook niet dat ze überhaupt nog Abonnees hebben....hahaha

    • + 7
    • 24 aug 2025 - 11:44
  • schwantz34

    Posts: 40.701

    "Op sociale media regende het krachten"

    Hopelijk is er niemand gewond geraakt.

    • + 4
    • 24 aug 2025 - 11:47
  • red slow

    Posts: 3.188

    Niet alleen viaplay heeft de voorwaarden verander ook F1TV en dat is ook niet mals en heeft ook veel
    Kritiek.

    • + 4
    • 24 aug 2025 - 11:57
    • spiked1964

      Posts: 24

      Het gaat over voetbalwedstrijden...

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 15:11
  • Rocks

    Posts: 975

    Zijn er ook reclameblokken tijdens de voetbalwedstrijd? Anders voel ik mij wel gediscussieerd 😎

    • + 1
    • 24 aug 2025 - 12:20
  • Knalpijp

    Posts: 2.023

    Oplichters

    • + 4
    • 24 aug 2025 - 12:34
  • van lotje,g

    Posts: 1.055

    F1tv heb ik ook opgezegd, kijk nu illegaal.

    • + 3
    • 24 aug 2025 - 12:47
    • spiked1964

      Posts: 24

      Ik zou het openbaar op heel internet zetten als ik jou was....🤡

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 15:13
  • Knalpijp

    Posts: 2.023

    Wat is de beste IPTV provider, heb er nu twee uitgeprobeerd. Maar niet echt tevreden, iemand een idee? waar ik ook kan opnemen of terug kijken?

    • + 1
    • 24 aug 2025 - 13:40

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar