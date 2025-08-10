user icon
F1-film enorm succes: honderden miljoen voor teams
  • Gepubliceerd op 10 aug 2025 10:39
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

De F1 Movie met Brad Pitt in de hoofdrol is een groot succes. Wereldwijd trokken duizenden fans naar de bioscopen om te kijken naar de film over de koningsklasse van de autosport. Het is niet alleen een kaskraker, maar ook een financieel succes. De omzet van de Formula One Group steeg flink door de film.

In de afgelopen twee jaar veranderde de Formule 1-paddock soms in een ware filmset. De filmcrew van de F1 Movie was aanwezig met een aantal aangepaste Formule 2-wagens waarmee acteur Brad Pitt en Damson Idris de baan op gingen. Het zorgde voor een aantal spectaculaire shots, en de fans genoten ervan. 

De film trekt vollen zalen, en het bezorgde Pitt zelfs het beste openingsweekend uit zijn lange loopbaan. Daarnaast is het ook de succesvolste bioscoopfilm uit de geschiedenis van producent Apple. Ook voor de Formule 1 is het een succes, zo maakte eigenaar Liberty Media afgelopen week bekend. 

Omzet van de Formule 1 groeit

Uit de kwartaalcijfers bleek namelijk dat de omzet in het tweede kwartaal was gegroeid naar 1,226 miljard dollar. In het eerste kwartaal had de rechtenhouder nog 150 miljoen dollar minder verdiend dan een jaar ervoor. Volgens Liberty Media valt de omzetstijging van de Formula One Group te verklaren door onder meer het succes van de film.

Kassa rinkelt voor de F1-teams

Ook voor de tien Formule 1-teams pakt het enorme succes van de film goed uit. De teams hebben namelijk recht op 513 miljoen dollar van de omzet. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers sprak Formule 1-CEO Stefano Domenicali zich uit: "Ik zou zeggen dat het effect van de film natuurlijk niet alleen gaat om de dollars en de economische input. Maar dat de sport een ongelooflijke kans krijgt om zijn bekendheid te vergroten en een circulaire economie rondom dat thema te genereren."

Distortion

Posts: 1.524

Het is ook best een aardige film. Ik ging er heem met het idee dat ie vast beter zou zijn dan "Driven". Dat was ie wel in ieder geval :)

  • 1
  • 10 aug 2025 - 10:46
Reacties (7)

  • Distortion

    Posts: 1.524

    Het is ook best een aardige film. Ik ging er heem met het idee dat ie vast beter zou zijn dan "Driven". Dat was ie wel in ieder geval :)

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 10:46
    • schwantz34

      Posts: 40.620

      Tijdens het kijken van Driven liep ik na 10 minuutjes al te pitten...

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 17:45
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.041

    Typisch 'n Hollywood film.
    'N ouwe knakker die het allemaal nog 'n keertje wilt doen.....

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 11:16
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.131

      Dat soort Films komt erg overeen met jou geloof ik

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 13:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.041

      Maar ik denk iedere keer dat het de laatste keer is....

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 14:40
  • DenniSNL1980

    Posts: 283

    De film heeft ruim 550 miljoen Dollar omgezet. Het is wel even geleden dat ik naar de bios ben geweest, maar als dit door "duizenden" mensen i.p.v. miljoenen mensen bekeken is zijn de prijzen wel erg gestegen.

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 11:31
    • Pietje2013

      Posts: 9.146

      550 miljoen omzet, ruim 200 miljoen kosten en teams krijgen ruim 500 miljoen. This don't ad up, something aint right here.

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 13:43

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

