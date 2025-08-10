F1-film enorm succes: honderden miljoen voor teams

De F1 Movie met Brad Pitt in de hoofdrol is een groot succes. Wereldwijd trokken duizenden fans naar de bioscopen om te kijken naar de film over de koningsklasse van de autosport. Het is niet alleen een kaskraker, maar ook een financieel succes. De omzet van de Formula One Group steeg flink door de film.

In de afgelopen twee jaar veranderde de Formule 1-paddock soms in een ware filmset. De filmcrew van de F1 Movie was aanwezig met een aantal aangepaste Formule 2-wagens waarmee acteur Brad Pitt en Damson Idris de baan op gingen. Het zorgde voor een aantal spectaculaire shots, en de fans genoten ervan.

De film trekt vollen zalen, en het bezorgde Pitt zelfs het beste openingsweekend uit zijn lange loopbaan. Daarnaast is het ook de succesvolste bioscoopfilm uit de geschiedenis van producent Apple. Ook voor de Formule 1 is het een succes, zo maakte eigenaar Liberty Media afgelopen week bekend.

Omzet van de Formule 1 groeit

Uit de kwartaalcijfers bleek namelijk dat de omzet in het tweede kwartaal was gegroeid naar 1,226 miljard dollar. In het eerste kwartaal had de rechtenhouder nog 150 miljoen dollar minder verdiend dan een jaar ervoor. Volgens Liberty Media valt de omzetstijging van de Formula One Group te verklaren door onder meer het succes van de film.

Kassa rinkelt voor de F1-teams

Ook voor de tien Formule 1-teams pakt het enorme succes van de film goed uit. De teams hebben namelijk recht op 513 miljoen dollar van de omzet. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers sprak Formule 1-CEO Stefano Domenicali zich uit: "Ik zou zeggen dat het effect van de film natuurlijk niet alleen gaat om de dollars en de economische input. Maar dat de sport een ongelooflijke kans krijgt om zijn bekendheid te vergroten en een circulaire economie rondom dat thema te genereren."