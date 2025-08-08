Dutch Grand Prix gratis te zien in Nederland

Voor de Formule 1-wereld is nu de zomerstop begonnen. Eind deze maand gaat het seizoen weer verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Voor de Nederlandse fans is er goed nieuws, want de thuisrace van Max Verstappen is gratis te zien.

De race op het circuit in de Noord-Hollandse duinen is één van de highlights van de Formule 1-kalender. Het oranjefeest maakt altijd een diepe indruk op de teams en coureurs, maar verdwijnt na volgend jaar van de kalender. Dat betekent dat er nog twee keer wordt geracet op Zandvoort, en eind deze maand is het weer zover. Dat betekent ook dat veel fans naar dit volksfeest willen kijken.

In Nederland is de Formule 1 sinds 2022 te zien bij streamingdienst Viaplay. F1 TV Pro vormt een alternatief voor de streamingdienst, maar in beide gevallen moet men flink in de buidel tasten om de Formule 1 te kunnen zien. De Dutch Grand Prix was in de voorgaande jaren gratis te zien op de Nederlandse televisie, maar daar is voor dit jaar een verandering in gekomen.

Is de race nog te zien bij de NOS?

De NOS zond in de afgelopen jaren namelijk ook de volledige race uit op NPO1. De omroep had een sublicentie waardoor ze ook samenvattingen mochten uitzenden, maar begin dit jaar kwam daar verandering in. Viaplay heeft alle rechten nu exclusief in handen, en het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de Dutch Grand Prix. De dienst beschikt met Viaplay TV over een open tv-zender, maar of ze daar de race op Zandvoort gaan uitzenden, is onduidelijk.

Duitse televisie

Voor wie de race gratis wil zien, is er een mogelijkheid. De race en de kwalificatie zijn namelijk gratis te zien bij de Duitse zender RTL. Deze zender maakt bij veel providers deel uit van het basispakket, en is dan ook gratis te ontvangen.

RTL zond de Formule 1 jarenlang uit, maar moet het dit jaar doen met een sublicentie van Sky Sports Deutschland. Ze zenden een aantal kwalificaties en races uit, en ze hebben besloten om tijdens het raceweekend in Zandvoort zowel de kwalificatie als de Grand Prix gratis uit te zenden. Het commentaar wordt verzorgd door Heiko Wasser en oud-coureur Christian Danner.