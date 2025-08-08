user icon
icon

Dutch Grand Prix gratis te zien in Nederland

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Dutch Grand Prix gratis te zien in Nederland
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 09:26
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Voor de Formule 1-wereld is nu de zomerstop begonnen. Eind deze maand gaat het seizoen weer verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Voor de Nederlandse fans is er goed nieuws, want de thuisrace van Max Verstappen is gratis te zien.

De race op het circuit in de Noord-Hollandse duinen is één van de highlights van de Formule 1-kalender. Het oranjefeest maakt altijd een diepe indruk op de teams en coureurs, maar verdwijnt na volgend jaar van de kalender. Dat betekent dat er nog twee keer wordt geracet op Zandvoort, en eind deze maand is het weer zover. Dat betekent ook dat veel fans naar dit volksfeest willen kijken.

In Nederland is de Formule 1 sinds 2022 te zien bij streamingdienst Viaplay. F1 TV Pro vormt een alternatief voor de streamingdienst, maar in beide gevallen moet men flink in de buidel tasten om de Formule 1 te kunnen zien. De Dutch Grand Prix was in de voorgaande jaren gratis te zien op de Nederlandse televisie, maar daar is voor dit jaar een verandering in gekomen.

Is de race nog te zien bij de NOS? 

De NOS zond in de afgelopen jaren namelijk ook de volledige race uit op NPO1. De omroep had een sublicentie waardoor ze ook samenvattingen mochten uitzenden, maar begin dit jaar kwam daar verandering in. Viaplay heeft alle rechten nu exclusief in handen, en het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de Dutch Grand Prix. De dienst beschikt met Viaplay TV over een open tv-zender, maar of ze daar de race op Zandvoort gaan uitzenden, is onduidelijk.

Duitse televisie

Voor wie de race gratis wil zien, is er een mogelijkheid. De race en de kwalificatie zijn namelijk gratis te zien bij de Duitse zender RTL. Deze zender maakt bij veel providers deel uit van het basispakket, en is dan ook gratis te ontvangen.

RTL zond de Formule 1 jarenlang uit, maar moet het dit jaar doen met een sublicentie van Sky Sports Deutschland. Ze zenden een aantal kwalificaties en races uit, en ze hebben besloten om tijdens het raceweekend in Zandvoort zowel de kwalificatie als de Grand Prix gratis uit te zenden. Het commentaar wordt verzorgd door Heiko Wasser en oud-coureur Christian Danner.

F1 Nieuws RTL Duitsland GP Nederland 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.354

    Ja Ja Jaaaaaaaaa

    Sorry las alleen het woordje gratis

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 11:00
  • jd2000

    Posts: 7.212

    Jammer,hoor graag nederlands commentaar. Die stemmetjes van die twee viaplee figuren kan ik niet meer verdragen. Kreetjes als wow en dergelijke zijn niet van de lucht. Kotsmisselijk wordt ik van die twee. Dan toch maar weer Engels commentaar.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 11:11
  • van lotje,g

    Posts: 1.046

    Neeeeeee nee nee
    Geen sorry las de woorden Viaplay

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 11:17

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar