Hongaarse Grand Prix niet gratis te zien in Nederland

Op de Hungaroring wordt vandaag de Hongaarse Grand Prix verreden. Het is de laatste race voor de zomerstop, en het is de verwachting dat het een spannende wedstrijd gaat worden. Voor Nederlandse F1-fans zonder een abonnement bij Viaplay of F1 TV is er slecht nieuws, want de Grand Prix is niet gratis te zien.

Charles Leclerc pakte gisteren tot verrassing van velen de pole position in de kwalificatie op de Hungaroring. Op de steeds koeler wordende baan was hij nipt sneller dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris en de Mercedes van George Russell. Regerend wereldkampioen Max Verstappen kon geen potten breken in zijn Red Bull, en hij kwam niet verder dan de achtste tijd.

Gratis kwalificatie

Dit spektakel was gisteren voor veel Nederlanders gratis te zien. De Duitse zender RTL zond namelijk de kwalificatie uit, en deze zender maakt bij veel providers uit van het standaard zenderpakket. Voor veel Nederlandse F1-fans is dit een perfecte uitkomst, maar voor vandaag is er voor hen slecht nieuws.

RTL maakt andere keuzes

RTL Deutschland zal de Hongaarse Grand Prix namelijk niet gaan uitzenden. De zender beschikt dit jaar over een sublicentie van Sky Sports Duitsland, waardoor ze een geselecteerd aantal kwalificaties en Grands Prix gratis mogen uitzenden. Dat betekent echter niet dat ze de kwalificaties en de races aan elkaar koppelen. Het kan dus zo zijn dat ze tijdens een raceweekend wél de kwalificatie uitzenden, en niet de race. Dat is dit weekend het geval.

De volgende Grand Prix die de Duitse zender zal gaan uitzenden, is die van Nederland. Daarna wordt ook nog de Grand Prix van Las Vegas gratis uitgezonden. Dit geldt ook voor de kwalificaties in Nederland, Singapore en Las Vegas.

Geen gratis optie

Nederlandse fans hebben dit jaar geen gratis opties om op de Nederlandse televisie live naar de races te kijken. De streamingdienst Viaplay heeft de rechten in handen, terwijl ook F1 TV Pro beschikbaar is in Nederland. Viaplay zendt op hun open tv-zender de race wel volledig uit, maar dat is meestal pas het geval in de avonduren.