"Paniek bij Red Bull? "Testweek verliep niet zoals gehoopt"

Het team van Red Bull Racing kende geen vlekkeloze testweek in Bahrein. Ze kenden de nodige problemen, en Max Verstappen en Liam Lawson stonden de nodige tijd in de pitlane. Technisch directeur Pierre Waché erkent dat het niet zo soepel is verlopen.

Red Bull kende op woensdag geen grote problemen, maar een dag later was het raak. Liam Lawson kon op de donderdag minder rijden dan gehoopt, want hij had de nodige problemen met de RB21. Ook op de vrijdag was het weer raak, en ditmaal moest Max Verstappen geruime tijd toekijken. Er was een olielek, en daardoor kwam Red Bull tijd te kort. Verstappen wist uiteindelijk 81 rondjes te rijden, maar dat hadden er meer moeten zijn.

Niet soepel verlopen

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché geeft toe dat het niet zo ging als gehoopt. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "De test is niet zo soepel verlopen als wij hadden verwacht. Maar het is beter om deze problemen hier te vinden, in plaats van later. Daarom zijn we hier ook, om de auto beter te begrijpen. Het weer zat ons niet mee, en het was niet representatief voor wat we normaal op dit circuit krijgen. We hebben geprobeerd om de potentie van de auto te ontdekken en om te kijken hoe de auto zou reageren op verschillende afstellingen. Dat is wel min of meer geluk."

Erg moeilijk

Veel mensen denken dat McLaren de grote favoriet is als het Formule 1-circus later deze maand arriveert in Australië voor de seizoenstart. Red Bull-kopstuk Waché durft hier nog geen voorspellingen over te doen: "Het is heel erg moeilijk om een startgrid voor Melbourne te voorspellen. Er lijken vier teams snel te zijn, waaronder wijzelf, maar we hebben eerlijk gezegd niet zoveel naar de concurrentie gekeken. We hebben geprobeerd om ons vooral op ons eigen programma te concentreren."

Dingen die beter moesten gaan

Waché is redelijk tevreden met wat Red Bull heeft gedaan. De Fransman geeft wel eerlijk toe dat het beter had moeten gaan: "Ik ben niet meer zo blij als dat ik had kunnen zijn, doordat de auto op sommige momenten niet zo reageerde zoals we graag wilden. Het gaat wel de juiste kant op, al was de omvang van de veranderingen misschien niet zo groot als we hadden verwacht. Dat is waar we voor de eerste race en de verdere ontwikkelingen van deze auto nog naar moeten gaan kijken."