Nederlands Ferrari-talent krijgt nieuwe F1 Academy-kans

Het startveld van de F1 Academy voor aankomend seizoen begint steeds meer vorm te krijgen. De Nederlandse coureur Maya Weug blijft actief in de klasse. Weug wordt gesteund door Ferrari, en ze zal gaan rijden voor het Nederlandse team MP Motorsport.

De F1 Academy maakt sinds vorig jaar deel uit van het voorprogramma van de Formule 1. De klasse voor vrouwelijke talenten krijgt steeds meer aandacht, en alle Formule 1-teams dragen een steentje bij. Alle teams moeten minimaal één coureur steunen in de klasse. Dat betekent dat deze coureurs zullen rondrijden in de kleuren van de F1-teams, waardoor ze veel beter in beeld komen.

Geweldig vooruitzicht

Weug wordt aankomend seizoen weer gesteund door Ferrari. Ze zal gaan rijden in het scharlakenrood, en ze wordt gestald bij het team van MP Motorsport. Vorig jaar reed ze nog voor het team van Prema, maar in een persbericht laat ze weten zeer blij te zijn: "Het is een geweldig vooruitzicht om voor MP Motorsport van start te gaan in de F1 Academy. Het is eigenlijk de eerste keer in mijn autosportloopbaan dat ik een Nederlands team vertegenwoordig, dus alleen dat is al heel bijzonder. MP heeft het goed gedaan in de eerste twee seizoenen. Ze reden altijd vooraan mee en ze pakten hun deel van de overwinningen."

Eerste zege

Weug eindigde vorig jaar op de derde plaats in de F1 Academy. Alleen kampioen Abbi Pulling en Doriane Pin wisten meer punten te pakken. Weug sloot het seizoen af met een zege in Abu Dhabi, en krijgt dit jaar dus weer een kans in het voorprogramma van de Formule 1. Ook haar Ferrari-collega Aurelia Nobels blijft actief in de klasse, ze wordt ook gesteund door Puma en zal in deze kleuren gaan rijden voor het team van ART. Weug wordt bij MP Motorsport de teamgenote van Alba Hurup Larsen, wie haar tweede teamgenoot wordt is nog niet bekend. Naast Weug staat er met Nina Gademan een tweede Nederlandse aan de start in het komende seizoen.