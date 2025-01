Realistisch Russell klaar voor 'nieuw hoofdstuk'

George Russell staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Voor het eerst is hij namelijk de kartrekker bij Mercedes. Russell realiseert zich dat er veel gaat veranderen, en hij houdt ook rekening met jonge coureurs die de aanval gaan openen.

Russell rijdt sinds 2022 voor het team van Mercedes. Bij de Duitse renstal vormde hij jarenlang een duo met zijn ervaren landgenoot Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen nam deze winter echter afscheid van Mercedes, en stapte over naar Ferrari. Bij Mercedes krijgt Russell nu te maken met de piepjonge en onervaren Andrea Kimi Antonelli als teamgenoot, en dat betekent dat Russells rol binnen het team belangrijker wordt.

Ervaren coureur

Russell weet dat het voor hem een ander jaar gaat worden dan hij gewend was. De Britse coureur kende vorig jaar een aardig seizoen, en in een interview op de website van zijn werkgever Mercedes blikt hij vooruit: "Ik erken mijn rol als meer ervaren coureur. Er komen veel jonge, geweldige coureurs naar de grid, en dat zorgt ervoor dat je je realiseert dat je niet langer de jonge hond bent."

Nieuw hoofdstuk

Russell heeft het gevoel dat hij aan een nieuw tijdperk begint in zijn loopbaan. Hij houdt rekening met de nieuwe namen, maar hij kijkt zeker ook naar zichzelf: "Ik ga een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan in. Ik beëindig mijn beginfase, en ik beland in een soort middenstuk. Lewis was 29 toen hij bij Mercedes kwam en al die titels begon te winnen, en Michael was begin dertig bij Ferrari. Nu begint iedereen op een jongere leeftijd, ik was twintig toen ik debuteerde. Ik heb nu het gevoel dat ik er klaar voor ben om deze rollen te vervullen binnen het team, maar het belangrijkste is dat ik zo snel mogelijk ga rijden, en ik heb het gevoel dat ik op een goede plek zit om dat toen. Ik wil doorgaan met leren, ik wil open zijn en ik moet niets als vanzelfsprekend beschouwen. Je hebt de snelheid, of je hebt het niet. Maar er bestaat geen twijfel over dat de jongens die nu de sport inkomen competitief zijn."