Stewards-kwestie is het grote hoofdpijndossier van de FIA

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, maar autosportfederatie FIA staat nu al onder druk. De steward-kwestie blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1, maar voor de FIA is het een puzzel die heel erg moeilijk is om op te lossen.

De steward-kwestie laaide deze week weer op. De FIA maakte bekend dat Johnny Herbert niet langer zal fungeren als driver steward, omdat deze taak onverenigbaar is met zijn werk als analist bij gokplatformen. Daarnaast besloot McLaren-CEO de discussie over betaalde en professionele stewards nog een keertje aan te wakkeren. Hij stelt dat de teams best mee kunnen betalen, en hij drukte direct op het eerste pijnpunt.

De stewards in de Formule 1 zijn vandaag de dag namelijk geen professionals. Het is eigenlijk niets meer dan vrijwilligerswerk. Geen enkele steward is echt in dienst als steward, en ze krijgen slechts een onkostenvergoeding waarvan de hoogte niet bekend is. Tijdens elk raceweekend zijn er vier stewards, en de FIA selecteert hen op een opvallende wijze.

Indeling

Elk weekend is één van de stewards de voorzitter. Hij of zij heeft meestal veel ervaring, en is aanwezig bij meerder races. De tweede steward is meestal ook iemand met ervaring in de autosport, en het is de bedoeling dat er minstens één steward twee raceweekenden op rij aanwezig is. De derde steward is de zogenaamde driver steward, dit is meestal een oud-coureur, maar niet altijd een voormalig Formule 1-coureur. De vierde steward is de zogenaamde national steward. Dit is iemand afkomstig uit het land waar de Grand Prix wordt gehouden, en deze persoon is vaak werkzaam bij de lokale autosportbond.

De indeling van de stewards is op zich dus al opvallend. Ze hebben allemaal een specifiek kennisgebied, maar oud-coureurs hebben vaak ook andere taken. Daarnaast is het aanwijzen van een nationale steward ook opvallend, want ook hier hebben ze soms meerdere petten op.

Bijbaantjes

De stewards krijgen dus slechts een onkostenvergoeding. Dat betekent dat ze regelmatig iets anders doen om hun brood te verdienen. Sommige stewards zijn werkzaam in de autosport bij een autosportbond, de FIA of een organisatie, terwijl andere stewards weer een heel andere baan hebben. Zo is de Belgische steward Loïc Bacquelaine ook werkzaam in de juridische wereld.

Bij de driver stewards ligt het vaak nog vreemder. Herbert was dus ook analist bij goksites, terwijl ook Vitantonio Liuzzi zich wel eens uitspreekt in de media. Het groepje driver stewards is heel klein, en de FIA kan onmogelijk teruggrijpen op oude bekenden. Emanuele Pirro was in het verleden wel eens driver steward, maar hij werkte recent nog voor McLaren. Ook Le Mans-legende Tom Kristensen was wel eens steward, maar hij is nu analist bij Viaplay. De FIA kan dus onmogelijk bij hem aankloppen.

Makkelijker gezegd dan gedaan

De ideeën van Brown zijn dus begrijpelijk. Als er betaalde stewards zijn die zich louter bezighouden met de Formule 1, hoeven ze geen bijzaken aan te nemen. Maar vindt maar eens stewards die 24 raceweekenden lang de hele wereld over willen reizen. Daarnaast groeien ze ook niet aan de bomen, waardoor het probleem voorlopig niet opgelost kan worden. De FIA heeft een zware taak, en voorlopig is een oplossing niet in zicht.