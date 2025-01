Red Bull trekt nieuwe teampartner aan

Het team van Red Bull Racing heeft een nieuwe sponsor aangetrokken voor het komende seizoen. De Oostenrijkse renstal heeft namelijk een zogenaamde eyewear partner aangetrokken. Ze gaan in zee met het zonnebrillenmerk Maui Jim, en daarmee hebben ze een eerste grote sponsor van 2025 aangetrokken.

Red Bull verloor begin dit jaar de grote sponsor Bybit. De samenwerking werd niet verlengd, en dat was een flinke klap voor Red Bull. De deal met Bybit leverde Red Bull naar verluidt zo'n 50 miljoen dollar op. Red Bull sloot al een aantal nieuwe deals voor het komende seizoen. Het is de verwachting dat ze dit in de komende weken ook gaan doen, en nu hebben ze een eerste deal binnengehaald.

Eyewear partner

Red Bull heeft namelijk een deal gesloten met het zonnebrillenmerk Maui Jim. Het is voor het bedrijf hun eerste stap in de Formule 1, en ze zullen direct veelvuldig zichtbaar zijn tijdens de raceweekenden. De producten van Maui Jim zullen worden gedragen door de medewerkers van het team, de pitcrew van Red Bull en coureurs Max Verstappen en Liam Lawson. Daarnaast zijn ze aangesteld als de zogenaamde eyewear partner.

Trotse Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner is in ieder geval blij met het feit dat ze een nieuwe partner hebben aangetrokken. De Britse teambaas deelde zijn enthousiasme over de deal in een persbericht van Red Bull: "We zijn heel erg blij dat we onze samenwerking met Maui Jim kunnen aankondigen. Het gaat hier om een merk dat onze toewijding aan het ontwikkelen van geavanceerde technologie en het leveren van prestaties deelt. We kijken ernaar uit om samen te werken met een gelijkgestemde partner die niet bang is om de status quo te doorbreken." Het is niet duidelijk voor hoeveel jaren de deal is getekend. Het is de verwachting dat er in de komende weken nog meer deals worden aangekondigd.