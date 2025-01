'Red Bull dicht bij deal met nieuwe grote sponsor'

Het team van Red Bull Racing nam begin dit jaar afscheid van een grote sponsor. Het contract met ByBit werd niet verlengd, en daarmee kwam een einde aan een waardevolle samenwerking. Het lijkt er op dat ze bezig zijn met het aantrekken van een nieuwe grote sponsor.

De logo's van ByBit stonden in de afgelopen jaren groot op de auto's van Max Verstappen en Sergio Perez. Het was een belangrijke deal voor Red Bull, en naar verluidt ging het om een samenwerking ter waarde van 150 miljoen dollar voor drie jaar. Begin dit jaar verdwenen de logo's van ByBit van de partnerlijst van Red Bull, en werd duidelijk dat er een einde was gekomen aan de samenwerking.

Gate.io

Het lijkt er echter op dat Red Bull bezig is met het binnenhalen van een grote nieuwe sponsor. Volgens het doorgaans goed ingevoerde medium SportBusiness is Red Bull namelijk dicht bij een deal met cryptobedrijf Gate.io. Deze deal wordt gezien als een opvulling van het gat dat ByBit heeft achtergelaten. Gate.io moet de nieuwe cryptopartner van Red Bull worden, en het is nog niet bekend hoeveel geld gemoeid is met deze mogelijke deal. Red Bull kondigde eind vorig jaar al de komst van de nieuwe sponsoren Avatrade en Neat aan.

Grote partners

Red Bull hoeft echter niet wakker te liggen van een gebrek aan sponsoren. De Oostenrijkse renstal werkt nog steeds samen met titelsponsor Oracle, en naar verluidt draagt dit bedrijf zo'n honderd miljoen euro per jaar blij. Red Bull zal dit jaar wel voor het laatst rondrijden met steun van Honda. De Japanners bouwen voor het laatst de krachtbronnen voor de Red Bull-teams, en ze stappen volgend jaar over naar Aston Martin. Red Bull gaat vanaf volgend jaar samen met Ford krachtbronnen produceren. De kans is groot dat de logo's van Ford dan op de Red Bull-bolides zullen verschijnen.