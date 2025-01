Organisator Belgische GP heeft slecht nieuws voor toekomst Europese races

De Belgische Grand Prix zal voorlopig niet van de kalender verdwijnen. Vorige week verlengden ze het contract met de Formule 1, maar werd wel duidelijk dat ze onderdeel worden van een roulatiesysteem. De organisatie van de race op het circuit van Spa-Francorchamps heeft slecht nieuws voor de toekomst van Europese Grands Prix.

Het circuit van Spa wordt door veel mensen gezien als een parel op de Formule 1-kalender. De baan in de Belgische Ardennen is zeer populair onder de fans en de coureurs, maar toch bestond er twijfel over de toekomst. Het was lange tijd niet duidelijk of het contract zou worden verlengd. Nadat de Nederlandse Grand Prix bekendmaakte dat ze na 2026 verdwijnen van de kalender, werd er ook gevreesd voor de toekomst van Spa.

Europa

Het is immers geen geheim dat de Formule 1 graag meer races buiten Europa wil organiseren. Er gaan veel geruchten rond over races in bijvoorbeeld Rwanda, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Thailand. Toch is het Spa gelukt om het contract te verlengen tot en met 2031. De voorzitter van de Belgische Grand Prix Melchior Wathelet legt aan Sporza uit wat de FOM wil: "Ik ben heel tevreden. Het waren heel moeilijke discussies, want de Formule 1 wil maar acht Grands Prix in Europa."

Rouleren

Dat betekent dus dat het krap gaat worden. Recent werden er wel contracten verlengd in Monza, Silverstone, Monaco en Oostenrijk, en daarnaast werd er een deal gesloten met Madrid. Spa is echter het eerste circuit dat moet gaan rouleren, want ze hebben een deal gesloten voor 2026, 2027, 2029 en 2031. Volgens Wathelet ligt dit echter iets genuanceerder: "Het is ook nog niet zeker dat er in 2028 en 2030 geen Belgische Grand Prix zal zijn. De geest van het akkoord stelt dat er minstens vier races zullen zijn. Misschien is het dan in een ander land, misschien toch in België."