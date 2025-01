General Motors richt nieuw motorenbedrijf op voor F1-avontuur

General Motors zal vanaf 2026 met hun merk Cadillac de Formule 1 gaan betreden als elfde team. De Amerikaanse formatie zal in eerste instantie gebruik gaan maken van Ferrari-motoren, waarna GM vanaf 2028 met hun eigen ontwikkelde F1-motor zal gaan racen. TWG Motorsports en General Motors hebben nu een bedrijf opgericht dat die motoren zal gaan bouwen.

De Formule 1 zal in 2026 een elfde team verwelkomen. General Motors zal met hun merk Cadillac toetreden tot de koningsklasse van de autosport, waardoor de Formule 1 voor het eerst sinds 2016 - toen Haas toetrad - een nieuwe team verwelkomt in de sport. De renstal, die Cadillac F1 Team zal gaan heten, zal vanaf 2026 gaan racen met motoren en versnellingsbakken van Ferrari.

Vanaf 2028 zal GM gebruik gaan maken van hun eigen motoren, en in dat proces heeft de Amerikaanse formatie nu een belangrijke stap gezet. TWG Motorsports - TWG is de meerderheidsaandeelhouder van het Cadillac F1 Team, dat oorspronkelijk is opgezet door Andretti - en General Motors hebben vandaag de oprichting aangekondigd van GM Performance Power Units LLC. Dit nieuwe, gespecialiseerde motorenbedrijf zal de motoren van het nieuwe Formule 1-team gaan bouwen, waarmee ze vanaf 2028 zullen gaan rijden.

Russ O'Blenes CEO van nieuw motorenbedrijf

Russ O'Blenes is benoemd tot de CEO van dit GM Performance Power Units LLC. De Amerikaan heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de motorsporttechniek en werkte eerder al als directeur van GM's motorsport aandrijf- en performanceteam dat motoren heeft geproduceerd voor de racebolides van Cadillac en Corvette.

"Russ brengt veel ervaring mee uit vele kampioensraceseries en heeft uitstekende technische expertise, waaronder het leiden van onze hybride IMSA Cadillac en Corvette C8.R motoren die bewezen winnaars zijn", zo vertelt GM-president Mark Reuss in het persbericht van GM. "In F1 gaan we de technische en technologische mogelijkheden van GM op een wereldwijd podium demonstreren en Russ is de juiste keuze om het Power Unit-team te leiden dat dit gaat realiseren."

Ook O'Blenes kijkt uit naar de uitdaging die hem te wachten staat, zo vertelt hij in datzelfde persbericht. "Ik ben echt enthousiast dat ik de kans te krijg om het team te bouwen en te leiden dat een in Amerika gebouwde F1-krachtbron naar de grid brengt. GM PPU is momenteel bezig met het uitbreiden van zijn team en werft aan op alle gebieden van het bedrijf."

Al bezig met testen

In 2026 moet er een speciale vestiging voor GM Performance Power Unites (PPU) geopend gaan worden. Deze vestiging zal in de buurt van GM's Technical Centre in Charlotte gaan komen. Het betekent echter niet dat er tot dan niet getest zal worden met zelf ontwikkelde motoren van GM voor het F1-avontuur. GM geeft namelijk aan dat het momenteel al bezig is met de ontwikkeling en het testen van de Formule 1-prototypemotortechniek.