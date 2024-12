Officieel: Cadillac sluit motordeal met Ferrari

De plannen van het nieuwe Formule 1-team van General Motors beginnen steeds meer vorm te krijgen. De Amerikaanse renstal heeft nu ook de motorenkwestie opgelost. Ze hebben een meerjarige deal gesloten met Ferrari, die officieel van start gaat zodra de toetreding helemaal rond is.

General Motors en de FOM bereikten enkele weken geleden een principe-akkoord over deelname aan de Formule 1. Ze willen in 2026 de koningsklasse betreden met hun merk Cadillac. Aangezien GM pas vanaf 2028 eigen motoren kan leveren, moest men op zoek gaan naar een motorpartner. Dat puzzelstukje is nu op zijn plaats gevallen, want ze hebben een deal gesloten met Ferrari.

In een kort statement laat Ferrari weten dat ze een deal hebben gesloten met het team dat wordt geleid door General Motors en TWG Global. Het gaat om een meerjarige deal voor het leveren van krachtbronnen en versnellingsbakken. De deal gaat officieel in als het team toestemming heeft gekregen van de FIA. Opvallend genoeg spreekt Ferrari in het persbericht om een deal met Andretti, terwijl de FOM verwees naar de naam Cadillac. Andretti is overigens nog wel betrokken bij het team. Cadillac gaat waarschijnlijk gebruik maken van de faciliteiten van het team, en Mario Andretti heeft een rol gekregen bij de organisatie.