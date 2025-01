Aston Martin trekt nieuwe grote sponsor aan

Het team van Aston Martin is het nieuwe jaar begonnen met belangrijk nieuws. De Britse renstal heeft namelijk een nieuwe deal gesloten. Aston Martin heeft het bedrijf Pepperstone aangetrokken als de nieuwe Trading Partner, het gaat om een meerjarige deal.

Aston Martin heeft bekendgemaakt dat ze een contract hebben getekend met Pepperstone. Volgens Aston Martin is dit bedrijf een wereldwijde leider op het gebied van online trading. Aston Martin laat trots weten dat ze een meerjarige deal hebben getekend met Pepperstone, en dat de logo's van het bedrijf aankomend seizoen te zien zullen zijn om de wagens van Lance Stroll en Fernando Alonso.

Pepperstone is één van de gewone partners van het team van Aston Martin. Dat betekent dat ze op gelijke hoogte staan als Aston Martin-sponsors Cognizant, Boss, Valvoline en Ma'aden. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco zal ook aankomend seizoen weer fungeren als de titelpartner van Aston Martin. Of het team nog meer nieuwe sponsors gaat aantrekken, is nog niet bekend. Aston Martin zal vanaf volgend jaar met Honda-krachtbronnen gaan rijden, maar de Japanners zijn nu nog verbonden aan het team van Red Bull Racing.

A new year, a new addition to our team.



Welcoming @PepperstoneFX, a global leader in online trading, as we take on 2025 and beyond.