Red Bull loopt voor op schema met bouw nieuwe windtunnel

Bij het team van Red Bull Racing is men hard bezig met de toekomst. De renstal beschikt nog niet over de beste faciliteiten, maar daar wordt hard gewerkt. Volgens technisch directeur Pierre Waché lopen ze voor op schema met de bouw van de nieuwe windtunnel.

De windtunnel is vandaag de dag zeer belangrijk voor Formule 1-teams. De meeste teams beschikken over hun eigen windtunnel, en ook bij Red Bull is dat het geval. De Oostenrijkse renstal beschikt echter over een sterk verouderd exemplaar, en dat past niet meer bij de huidige sport. Ze zijn hard bezig met de bouw van een nieuwe windtunnel, zodat ze op dit gebied grote stappen kunnen zetten.

Beperkingen

Volgens de teamleiding vormt de verouderde windtunnel een beperking. Technisch directeur Pierre Waché legt de zaak uit aan Motorsport.com: "Het is de oudste windtunnel uit deze sport. Ik had het er laatst toevallig met Jos Verstappen over dat deze windtunnel ook al werd gebruikt toen hij bij Arrows reed. Het is een oude tool die we gaandeweg hebben geüpdatet. Binnenin zitten veel nieuwere onderdelen, maar we hebben een aantal beperkingen. We weten wat die beperkingen zijn en we proberen er zoveel mogelijk omheen te werken. Maar dat is lastiger als je zoekt naar een hele kleine delta." Een nieuwe windtunnel is dan ook noodzakelijk: "Daarom investeren we nu in een nieuwe windtunnel, aangezien we daar een voordeel mee denken te hebben dat we met de huidige windtunnel niet hebben."

Voor op schema

De nieuwe windtunnel moet verschijnen op het terrein van de Red Bull Campus in Milton Keynes. De plannen zijn momenteel in uitvoering, en volgens Waché verloopt het werk voorspoedig. Als hij wordt gevraagd of de werkzaamheden in 2026 afgerond zijn, is hij duidelijk: "Het zal inderdaad rond die tijd zijn. Met de bouw en daarna alle nieuwe machines erin, weet je natuurlijk nooit helemaal hoe het gaat, maar we lopen momenteel voor op de planning. We lopen zo'n drie maanden voor. De mannen leveren geweldig werk, al weet je nooit helemaal hoe het verder loopt. Het is een groot project." Het is de verwachting dat de nieuwe windtunnel richting 2027 van waarde is, al plaatst Waché daar een kanttekening blij: "Ja, of later in het seizoen 2026."