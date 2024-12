'Ferrari slaagt voor belangrijke crashtest'

Het team van Ferrari sluit 2024 af met een goed gevoel. Bij de Italiaanse renstal zijn ze al hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en dat gaat naar wens. Het lijkt er namelijk op dat het nieuwe chassis van Ferrari de crashtest van de FIA heeft doorstaan.

Ferrari wil volgend jaar grote stappen gaan zetten in de Formule 1. Dit jaar werden ze tweede in het constructeurskampioenschap met een minimale achterstand op winnaar McLaren. In 2025 gaan ze voor goed, en met de komst van Lewis Hamilton hebben ze een absolute superster in huis gehaald. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com kiest Ferrari ervoor om het design flink onder handen te nemen voor 2025.

De wagen zal er op veel punten anders uitgaan zien dan in 2024. Het Italiaanse medium meldt dat Ferrari een belangrijke stap heeft gezet met het oog op 2025. Het nieuwe chassis zou namelijk de crashtests van de FIA hebben doorstaan, die zou zijn gelukt vlak voor de kerstdagen. Hiermee zijn ze het eerste team dat deze belangrijke mijlpaal heeft gehaald. Het zorgt ervoor dat Ferrari op schema loopt voor het nieuwe seizoen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com wil Ferrari namelijk op 19 februari de eerste meters maken met de nieuwe wagen tijdens een filmdag op Fiorano.