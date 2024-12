De grootste rivaliteiten tussen Formule 1-coureurs

Al sinds het eerste Formule 1-kampioenschap in 1950 heerste er felle concurrentie tussen coureurs. Zeker telkens wanneer twee coureurs in een felle strijd verwikkeld waren om de wereldtitel, kon het er hard aan toe gaan. Soms liep het volledig uit de hand, waarbij de rivalen elkaar zelfs van de baan reden. We zetten drie bekende rivaliteiten uit de Formule 1-geschiedenis voor je op een rij.

In 1988 was tweevoudig wereldkampioen Alain Prost vastbesloten om de succesvolste coureur ooit te worden. De Fransman leek hard op weg, want in zijn MP 4/4 met Honda-motor was hij superieur aan de rest van het veld. Totdat hij Ayrton Senna als nieuwe teamgenoot kreeg. De Braziliaan bleek een snelheidsduivel die geen enkel risico schuwde. Senna ging altijd voluit, zonder zijn wagen te sparen. Door zijn agressieve rijstijl en gewaagde inhaalpogingen werd hij snel een publiekslieveling. Er ontstond onmiddellijk een felle rivaliteit.

In 1989 leidde dat tot een heftige climax. Senna moest, om Prost te passeren in de WK-stand, de laatste twee races winnen. Tijdens de GP van Japan crashten beide wagens, waardoor Prost zijn derde titel won. Het was echter duidelijk dat de crash opzettelijk door de Fransman was veroorzaakt. De sfeer was volledig verziekt. Zo beschuldigde Prost Honda ervan Senna van betere motoren te voorzien. Prost vertrok vervolgens naar de renstal van Ferrari.

Een jaar later herhaalde het verhaal zich, maar nu omgekeerd. Prost en Senna waren wederom in een felle strijd om de titel verwikkeld. Nu was het Prost die de laatste twee races moest winnen. Op Suzuka beëindigde een opzettelijke crash opnieuw de strijd. Ditmaal was het Senna die al in de eerste bocht Prost aanreed. Daarmee zat de race er voor beiden op en werd Senna wereldkampioen.

Na zijn pensionering verzoende Prost zich met Senna, slechts enkele maanden voor Senna’s noodlottige ongeval op Imola op 1 mei 1994.

Lewis Hamilton vocht eerder al felle gevechten uit met Fernando Alonso en Nico Rosberg, maar vanaf 2017 was daar onze landgenoot Max Verstappen. De eerste jaren kwam Verstappen niet verder dan enkele speldenprikken, maar in 2021 werd zijn RB16 echt competitief.

De Brit had dat jaar zijn zinnen gezet op zijn achtste wereldtitel. Daarmee zou hij de meest succesvolle coureur aller tijden worden; een titel die hij nu nog deelde met Michael Schumacher. Aanvankelijk leek er ook geen vuiltje aan de lucht, maar na de GP van Monaco ging Verstappen hem voorbij.

Daarna werd de voorsprong van Max alleen maar groter; vlak voor de GP van Silverstone was het gat al 32 punten. Toen de Nederlander op de thuisbaan van Hamilton ook nog eens de sprintrace won, brak de paniek uit in het kamp van Mercedes. Tijdens de GP werd Verstappen al in de eerste bocht door Hamilton in de grindbak gereden. Het was einde race voor Verstappen, die ter observatie naar het ziekenhuis moest. Hamilton won de race eenvoudig, ondanks de tien tellen straf die zijn actie hem hadden opgeleverd. Terwijl Verstappen in het ziekenhuis werd onderzocht, vierde de Brit zijn winst uitbundig. De onderlinge verstandhoudingen waren daarmee echter tot een dieptepunt gedaald.

Legendarische ontknoping

Op Monza botsten beide kemphanen wederom op elkaar, en ditmaal was het Verstappen die als hoofdschuldige werd aangewezen. Ondertussen gooiden ook de teambazen de nodige olie op het vuur, waarbij vooral Mercedes-baas Toto Wolff geen middel schuwde.

Met nog één race te rijden stonden beide coureurs op precies evenveel punten, en moest in Abu Dhabi de beslissing vallen. Daar leek Hamilton onbedreigd op de zege af te rijden. Fans en mensen die sportweddenschappen op de zege van Hamilton hadden afgesloten, vierden de winst al. Totdat de safety car in de absolute slotfase werd ingezet. Alle achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen inreden mochten de Brit passeren, en met nog één ronde te gaan werd de race hervat. Verstappen - op betere banden - kwam direct achter Hamilton terecht en haalde hem na de herstart in. Tot grote woede van Hamilton en Wolff was de wereldtitel voor Verstappen.

Michael Schumacher maakte in 1997 de overstap naar Ferrari, om de Italianen eindelijk weer een WK-titel te schenken. De tweevoudig wereldkampioen kreeg echter felle concurrentie van Jacques Villeneuve. De Canadees was pas bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar toonde meteen zijn grote kwaliteiten.

Uiteindelijk greep Villeneuve zelfs de leiding en had, met alleen de GP in Jerez te gaan, een voorsprong van één punt. De spanning was al in de kwalificatie om te snijden. Villeneuve en Schumacher zetten tot op de duizendste seconde dezelfde tijd neer.

Bij de GP greep Schumacher de leiding, maar naarmate de race vorderde kwam Villeneuve steeds dichterbij. Toen hij in de 48e ronde dreigde Schumacher daadwerkelijk te passeren, reed de Duitser hem opzettelijk aan, om via een crash de titel alsnog binnen te slepen. Een actie die overeenkomsten vertoonde met zijn actie tegen Damon Hill, drie jaar eerder.

De tactiek mislukte ditmaal echter volledig. Schumacher kwam in de grindbak terecht en moest opgeven. Villeneuve eindigde als derde en werd wereldkampioen. Wie een kuil graaft voor een ander…