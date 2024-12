Formule 1 verlengt deal met grote sponsor

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren een aantal grote sponsordeals gesloten. Enkele jaren geleden sloten ze een grote deal met Crypto.com. De Formule 1 heeft bekendgemaakt dat ze een nieuw contract hebben getekend waardoor de deal nu doorloopt tot en met 2030.

De Formule 1 werkt sinds 2021 samen met Crypto.com. De logo's van het cryptobedrijf zijn te zien rondom de circuits, en ze waren ook de titelsponsor van de Grand Prix van Miami. Het bedrijf is één van de global partners van de Formule 1, een titel die ze delen met onder meer DHL, Aramco, Heineken en Qatar Airways. De Formule 1 is tevreden met deze deal, en ze hebben dan ook het contract verlengd.

De samenwerking met Crypto.com is nu verlengd tot en met 2030. In het persbericht schrijft de Formule 1 dat ze samen met de partner de focus willen leggen op exclusieve ervaringen voor fans tijdens raceweekenden. De logo's van Crypto.com zullen ook te zijn zijn tijdens 'sleutelraces' in het aankomende seizoen. Of het bedrijf de titelsponsor gaat worden van een aantal Grands Prix, en welke dit zouden zijn, is nog niet bekend.

Formula 1 has today announced that it is extending its relationship with @cryptocom through to 2030.



