F2 en F3 reizen ook af naar Madrid vanaf 2026

De Formule 1 maakte begin dit jaar dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden in Madrid. De voorbereidingen op deze nieuwe race zijn in volle gang. Niet alleen de Formule 1 zal hier gaan rijden, ook de Formule 2 en de Formule 3 reizen af naar de Spaanse hoofdstad.

Begin dit jaar maakte de Formule 1 de deal met Madrid bekend. Vanaf 2026 wordt de Spaanse Grand Prix verreden op een nieuw stratencircuit rondom het IFEMA-complex. Dat betekent dat de Spaanse Grand Prix vertrekt uit Barcelona, al bestaat er nog wel een kans dat dit circuit op de kalender blijft staan. De verwachtingen van de race in Madrid zijn hoog, en die ambities hebben ze nu kracht bijgezet met een nieuwe aankondiging.

De Formule 2 en de Formule 3 hebben namelijk bekendgemaakt dat ze vanaf 2026 ook gaan racen in Madrid. De twee opstapklassen hebben een deal gesloten om vanaf 2026 tot en met 2035 te racen in de Spaanse hoofdstad. Hiermee krijgt het voorprogramma voor de nieuwe Spaanse Grand Prix vorm. Volgens de organisatie laat deze stap het commitment zien om een grote sport- en entertainmentshow neer te zetten in Madrid. Over anderhalf jaar reist het circus voor het eerst af naar de stad.