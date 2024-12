Hoe Stella een belangrijke rol speelde in de ommekeer van McLaren

Het team van McLaren heeft in Abu Dhabi de eerste constructeurstitel sinds 1998 veilig gesteld. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft hier een grote rol in gespeeld, maar wil zichzelf niet op de borst slaan.

McLaren heeft het sinds 2012 erg lastig gehad in de Formule 1. Het team uit Woking wist sinds het seizoen 2012 alleen nog de Grand Prix van Monza in 2021 te winnen en stond sinds 2014 niet meer aan de leiding van constructeurskampioenschap. Maar in 2024 wist de Britse renstal eindelijk uit dat dal te komen. Het introduceerde een groot upgradepakket in Miami en vanaf dat moment streden Lando Norris en Oscar Piastri bijna ieder weekend mee om de pole positions, Grand Prix-zeges en podiumplaatsen. Het zorgde ervoor dat McLaren een achterstand van meer dan 100 punten goedmaakte op Red Bull, waardoor ze in Bakoe de leiding in het constructeurskampioenschap overnamen van de Oostenrijkse formatie. Deze leiding gaven ze, ondanks een eindsprint van Ferrari, niet meer weg, waardoor McLaren voor het eerst in 26 jaar constructeurskampioen werd.

Volgens McLaren-CEO Zak Brown was dit succes vooral te danken aan teambaas Andrea Stella. "Hij is gewoon een ongelofelijke leider. Hij leidt door het goede voorbeeld te geven, hij geeft mensen macht, hij is erg technisch en hij pusht iedereen om het beste uit zichzelf te halen. En dat is wat je vanavond zag", zo stelde de Amerikaan na de GP van Abu Dhabi tegenover Sky Sports. De rol van de Italiaanse teambaas mag ook zeker niet onderschat worden.

Ommekeer McLaren onder Stella

Stella ging na een periode van veertien jaar bij Ferrari - waarin hij onder andere werkzaam was als performance engineer van Michael Schumacher en race engineer van Fernando Alonso en Kimi Raikkonen - in 2015 aan de slag bij het team van McLaren. Hij maakte als head of race operations, performance director en racing director de dieptepunten van het team uit Woking mee. In 2023 werd hij aangewezen als de nieuwe teambaas, nadat Andreas Seidl besloot om over te stappen naar de Sauber Group.

Het team begon dramatisch onder leiding van Stella aan het begin van 2023, waardoor de Italiaan wist dat hij in moest grijpen. Technisch directeur James Key mocht na vier jaar vertrekken en er vond een hele reorganisatie van de technische structuur plaats. Er kwam namelijk geen vervanger voor Key, maar de taak van technisch directeur werd verdeeld over drie specialisten. Neil Houldey wordt gepromoveerd tot de nieuwe technisch directeur engineering and design, Peter Prodromou vervulde de rol van technisch directeur op het gebied van aerodynamica en David Sanchez kwam over van Ferrari om technisch directeur te worden op het gebied van car concept and performance.

De resultaten gingen niet direct vooruit, maar op de achtergrond werd er gewerkt aan een enorm upgradepakket voor de GP van Oostenrijk. Deze zorgde uiteindelijk voor een bizarre ommekeer. McLaren ging van een van de achterhoede teams naar een uitdager van Mercedes en Ferrari, en kon zo meestrijden om podiumplaatsen. Norris stond negenmaal op het podium en Piastri twee keer. De Australiër won bovendien de sprintrace in Qatar voor McLaren, waardoor de Britse renstal met veel vertrouwen 2025 in ging.

De juiste mensen op de juiste plek

Inmiddels kent iedereen het verhaal van McLaren: ze startten 2024 als derde/vierde team en konden vanaf Miami bijna wekelijks vooraan meestrijden. Stella speelde dus een grote rol in de ommekeer en de winst van de constructeurstitel. Hij geeft tegenover Motorsport.com aan dat het succes vooral komt door simpelweg te juiste mensen op de juiste plekken te krijgen binnen het team. "Ik weet niet of mensen het kunnen zien, maar we hebben vrij snel duizend mensen op de juiste plek gekregen. Je kunt niet op dit hoge niveau werken zonder dat deze duizend mensen op een hoog niveau werken. We zijn als McLaren hier doorheen gegaan", zegt Stella. "Hopelijk is dit niet het eindpunt [van onze reis], maar een beginpunt voor de toekomst."

"We zijn er samen verantwoordelijk voor"

Hoewel de Italiaan wordt gezien als de man die McLaren weer naar de top heeft gebracht, wijst hij ook naar de andere belangrijke mensen binnen het team. "Je hebt de steun van de CEO [Zak Brown, red.], de voorzitter [Paul Walsh, red.] en de aandeelhouders nodig. Wij moeten de neuzen dezelfde kant op hebben, anders creëer je zo'n cultuur niet. Zak en ik lopen heel vaak samen door de fabriek en bespreken dan van alles. Al deze gesprekken hebben ertoe geleid dat we zo'n cultuur en vertrouwen in de organisatie hebben opgebouwd. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we dit tot leven brengen."