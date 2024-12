Wat doet het weer in Abu Dhabi?

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend neer in Abu Dhabi voor de laatste Grand Prix van 2024. Deze race zal vooral in het teken staan van de strijd om het constructeurskampioenschap tussen McLaren en Ferrari. Onverwachte weersomstandigheden zullen deze strijd in ieder geval niet gaan beïnvloeden.

Nadat Max Verstappen zichzelf anderhalve week geleden in Las Vegas kroonde tot wereldkampioen, staat er tijdens het laatste Grand Prix-weekend van 2024 alleen nog het constructeurskampioenschap op het spel. De afgelopen veertien Formule 1-seizoenen ging deze titel zesmaal naar Red Bull en acht keer naar Mercedes, maar dit jaar zal er weer eens een ander team mee aan de haal gaan. De strijd om dit prestigieuze kampioenschap gaat in 2024 namelijk tussen McLaren en Ferrari.

De Britse renstal gaat het weekend in met een voorsprong van 21 punten op haar Italiaanse rivaal, terwijl er nog maximaal 44 punten te behalen zijn aankomend weekend. De race op het Yas Marina Circuit zal dus gaan bepalen welk team er met de titel aan de haal zal gaan. De teams hoeven in ieder geval geen rekening te houden met onverwachte weersomstandigheden.

Hoewel de eerste en tweede vrije training plaatsvinden in de middagzon, en de overige sessies tijdens of net voor de zonsondergang plaatsvinden, zal het weerbeeld gedurende het hele weekend grotendeels hetzelfde zijn. Tijdens het raceweekend zal het onbewolkt zijn en waait er een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur ligt rond de 29 graden en tijdens de zonsondergang is het ongeveer 25 graden.

Op vrijdag zullen de teams wel rekening moeten houden met flink wat woestijnzand, maar dit zal tijdens de andere twee dagen veel minder het geval zijn.