Op deze manier wordt McLaren constructeurskampioen in Qatar

Het team van McLaren kan vandaag in Qatar de constructeurstitel veiligstellen. De Britse renstal moet vooral rekening houden met Ferrari, terwijl Red Bull ook nog een rol kan gaan spelen. Bij een goed resultaat in de Grand Prix van vandaag kan McLaren echter de champagne ontkurken.

Lange tijd leek het erop dat Red Bull lastig in te halen was in het constructeurskampioenschap. In Bakoe sloeg McLaren echter toe en sindsdien voeren ze dit kampioenschap aan. Ze krijgen echter stevige concurrentie van Ferrari, dat het gat in de afgelopen maanden aardig heeft verkleind. De twee teams weten wat ze vandaag moeten doen, want het verschil is nog maar 30 WK-punten.

Voor McLaren wordt het belangrijk om het gat uit te breiden naar 45 punten, want in Abu Dhabi kunnen er maximaal 44 punten worden gescoord door een team. Dat betekent dus dat McLaren vandaag de titel kan gaan pakken als ze 15 WK-punten meer scoren in de race dan Ferrari. Ze moeten echter ook nog wel rekening houden met Red Bull, want als ze vandaag 23 WK-punten toegeven op de Oostenrijkse renstal, gaat de strijd in Abu Dhabi nog verder. Lando Norris en Oscar Piastri zullen goed moeten samenwerken, want ze starten de race op de derde en vierde plaats. Gisteren pakten ze een 1-2tje in de sprintrace.