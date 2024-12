Dag 3 in Qatar: Tijd voor een heerlijke titelstrijd

Op het circuit van Losail werd gister de spectaculaire en chaotische Grand Prix van Qatar verreden. Er gebeurde veel opvallende zaken in de race, maar één ding is zeker. In Abu Dhabi kan men een spannend titelduel gaan verwachten tussen twee historische teams.

Bij het team van McLaren had men de champagne waarschijnlijk al stiekem klaarstaan. Ze beschikten over een snelle auto, en de kans was aannemelijk dat ze de constructeurstitel zouden pakken in Qatar. Ze moesten hiervoor overduidelijk beter scoren dan Ferrari, en dat was zeker een mogelijkheid. Ze stonden er veel beter voor dat de Italiaanse renstal, maar toen de stofwolken waren opgetrokken was Ferrari het team dat kon lachen.

Toeslaan

Met Lando Norris en Oscar Piastri op de derde en vierde startplaats kon McLaren toeslaan. Norris deed dit bij de start door als een raket naar voren te schieten. Met gemak haalde hij de Mercedes van George Russell in, maar de getergde Max Verstappen was net een brug te ver. Norris bleef achter Verstappen aanrijden, en hij verloor zijn voormalig titelrivaal niet uit het oog.

De banden hielden het verrassend goed vol in het enigszins koude Qatar, en Norris hoopte dat hij het gat kon dichtrijden. Het lot zorgde er echter voor dat de hele race op zijn kop kwam te staan. Alexander Albon verloor zijn achteruitkijkspiegel, waardoor dit onderdeel midden op het rechte stuk kwam te liggen. In het kantoortje van de wedstrijdleiding hadden ze door dat het voor een gevaarlijke situatie kon zorgen, maar klaarblijkelijk wisten ze niet hoe ze hier mee om moesten gaan.

Verstappen

Uiteindelijk koos men ervoor om het op te lossen met gele vlaggen. Met fysieke vlaggen en lichtpanelen werd aan de coureurs duidelijk gemaakt dat ze moesten opletten. Max Verstappen had het door, en hij ging van zijn gas af. Wetende dat hij weer onder een vergrootglas lag, lette hij goed op op zijn omgeving. Tot zijn verbazing zag hij dat Norris ineens dichter bij was gekomen. Verstappen meldde zich op de boordradio en hij vroeg zich af of Norris wel van zijn gas was gegaan.

Bij Red Bull begrepen ze de boodschap en gingen ze op onderzoek uit. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase meldde de Nederlander dat Norris inderdaad volgas door was gereden. Verstappen spoorde zijn team aan om het te melden bij de wedstrijdleider, en hij vroeg meerdere keren of er al naar was gekeken. Ondertussen zorgde de spiegel voor chaos. Valtteri Bottas reed vol over het onderdeel heen, en overal op het rechte stuk lagen stukjes carbon en glas. Lewis Hamilton en Carlos Sainz konden geen kant op, en ze reden hun banden stuk.

Stewards

Met twee kruipende auto's en duizenden stukjes spiegel op de baan besloot de wedstrijdleiding in te grijpen. Veel te laat werd de Safety Car de baan opgestuurd, en Verstappen bleef maar vragen om een straf. Bij McLaren leek men al bijna te kunnen juichen, want een slecht resultaat van Sainz zou hen zomaar eens de constructeurstitel kunnen opleveren. Maar toen meldden de stewards zich op het toneel.

De fel bekritiseerde scheidsrechters van de Formule 1 besloten het moment van Norris te onderzoeken. Het werd hét moment van de race. Een straf van Norris lag in het vooruitzicht, maar de meeste mensen verwachtten een strafje van vijf seconden. Of hoogstens tien seconden. Bij de stewards waren ze echter streng, en Norris kreeg een tamelijk bizarre stop and go penalty van tien seconden. Hij verloor hiermee alle kans op de zege en hij werd slechts tiende.

Enorme kans

Nu kon de vlag uit bij Ferrari, want ze zagen ineens een enorme kans om in te lopen. Door het verdwijnen van Norris, een mislukte pitstop van George Russell en een zware straf voor Lewis Hamilton konden de Ferrari's opschuiven. Charles Leclerc vond zichzelf terug op de tweede plaats, en Sainz wist zich na zijn lekke band terug te vechten naar de zesde plaats. Ineens zag het beeld er heel anders uit. De titelstrijd is namelijk nog lang niet beslist, en Ferrari staat nog maar 21 WK-punten achterop McLaren. Dat is niet alles, want Charles Leclerc kan de tweede plaats van Lando Norris in het wereldkampioenschap ook nog afpakken.

Toetje

In Abu Dhabi kan de wereld gaan genieten van een duel tussen Ferrari en McLaren. Twee historische teams gaan vechten om goud, het is een geweldig toetje. De coureurs zullen alles gaan geven. Bij McLaren willen ze het seizoen niet met een kater gaan afsluiten, en azen ze op goud. Bij Ferrari zal Leclerc gaan jagen op de tweede plaats, terwijl Sainz met een hoogtepunt afscheid wil nemen. De beslissingen van de FIA in Qatar waren vreemd, maar het zorgt wel voor een mooi slot.