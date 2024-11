Gemotiveerde Stella verwacht veel van McLaren: "Elk puntje telt"

Het team van McLaren gaat in Las Vegas verder met hun jacht op de constructeurstitel. Lando Norris kan nog wereldtitel worden, maar dan heeft hij een wonder nodig. Teambaas Andrea Stella heeft er zin in om de strijd weer vol aan te gaan in de straten van de gokstad.

McLaren vecht nog met Ferrari en Red Bull om de constructeurstitel. Ferrari is de grootste uitdager, terwijl Red Bull in theorie nog wel constructeurskampioen kan worden. Het is de verwachting dat de verschillen in de straten van Las Vegas weer zeer klein zullen zijn. Max Verstappen kan zijn wereldtitel gaan prolongeren, maar McLaren en Norris zullen er alles aan gaan doen om dat tegen te gaan.

Sterk

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft er zin in om weer aan de slag te gaan. Er staan nog drie races op de planning, en in de preview van McLaren spreekt Stella zich uit: "Na een drukke triple header in de Amerika's reizen we nu af naar Las Vegas. Dit is de eerste race van de laatste triple header van het seizoen, en het is één van de meest uitdagende vanuit het perspectief van het schema. Zoals verwacht blijft het veld enorm competitief, maar we hebben een sterke auto en een sterk team dat het hele seizoen hard heeft gewerkt om ons in de beste positie te krijgen."

Focus

Stella legt de focus nu volledig om de laatste drie races van het seizoen. De Italiaan wil er vol voor gaan, en hij deelt de ambities met de buitenwereld: "Het was een enorm druk seizoen voor iedereen, en dit de laatste push om het voor elkaar te krijgen. We blijven gefocust en we weten dat het harde werk er nog niet op zit. Elk puntje telt en het team is gemotiveerd om ervoor te zorgen dat we een goede race hebben en dat de coureurs het best mogelijke pakket hebben."