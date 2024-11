Alpine onthult knalroze livery voor triple header

Het team van Alpine gaat het seizoen afmaken met een zeer bijzondere livery. Vanaf het raceweekend in de straten van Las Vegas zal de Franse renstal namelijk gaan rijden met een aangepaste kleurstelling. Ze hebben gekozen voor een knalroze auto voor de triple header.

Alpine heeft vandaag het doek getrokken van de livery waarmee ze het seizoen gaan afmaken. In Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi zullen ze gaan rijden met een knalroze kleurstelling. De wagens van Esteban Ocon en Pierre Gasly zijn voorzien van een zeer felle kleur roze. Aangezien de laatste races van het jaar onder het kunstlicht worden verreden, zal deze kleur enorm gaan opvallen.

De keuze voor deze kleurstelling komt voort uit de samenwerking met titelsponsor BWT. Het is niet voor het eerst dat Alpine kiest voor een roze livery, in de afgelopen jaren deden ze dat ook. Dit seizoen reden ze een aantal keren met een roze neus, maar ditmaal is de hele wagen voorzien van de kleur. Eerder dit jaar reed Alpine wel met een tweetal andere speciale livery's. Toen was dat ter promotie van de film Deadpool & Wolverine en de nieuwe Indiana Jones-game.

THE. PINK. IS. BACK. 🤩🩷



For the final three races of this 2024 season, we'll be running an all-pink livery in collaboration with our Title Partner BWT🏎️ pic.twitter.com/JuzrNbt3ev