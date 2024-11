Red Bull hard bezig met 2025: "Alle plannen liggen klaar"

Het team van Red Bull Racing verloor dit jaar hun voorsprong op de concurrentie. In 2025 willen ze graag weer gaan terugslaan, en men is al hard bezig met de voorbereidingen op 2025. Volgens Paul Monaghan wordt er hard gewerkt, en is iedereen een beetje nerveus.

Red Bull domineerde in de afgelopen jaren in de Formule 1. Dit jaar leken ze weer op die manier verder te gaan, maar ze verloren hun voorsprong. Ze staan nu slechts op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, want ze zijn ingehaald door McLaren en Ferrari. Max Verstappen kan aankomend weekend zijn vierde wereldtitel gaan pakken, maar Red Bull pakt vanzelfsprekend liever de dubbel.

Nerveus

Red Bull is dan ook hard bezig met de voorbereidingen op 2025. Chief Engineer Paul Monaghan krijgt in gesprek met de internationale media de vraag of Red Bull weet wat ze moeten veranderen om voor 2025 volledig competitief te zijn: "Het grappige is dat ik nu wel 'ja' wil zeggen tegen jullie, maar in garandeer je dat iedereen nerveus zal zijn voor aanvang van de eerste wintertest van volgend jaar. Het is ook niet zo dat we halverwege het lopende seizoen nog niet wisten wat we volgend jaar willen gaan doen en wat we met de nieuwe auto willen bereiken. Het is bovendien zo dat de inspanningen voor volgend jaar bemoeilijkt worden door de uitdagingen voor de auto van 2026. Maar inderdaad, we weten welke kant we op willen gaan, alle plannen liggen klaar."

Doelstelling

Die plannen zorgen er echter niet direct voor dat Red Bull weer het snelste team is. Monaghan weet dat dit nergens garantie op biedt: "Het gaat erom wat wij doen in vergelijking met wat de concurrentie doet. Wij weten hoeveel werk we willen verzetten en wat we willen realiseren en we zullen erachter komen hoeveel ontwikkelingswerk daarvoor nodig is." Monaghan stelt wel dat Red Bull een helder doel heeft: "We willen meedoen om de kampioenschappen. Dat zal enorm veel vragen van iedereen binnen het team. Maar we zullen alles proberen."