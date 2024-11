Liberty Media wil verkoop Formule 1 niet uitsluiten

De Formule 1 heeft een aantal sterke jaren achter de rug onder de vleugels van eigenaar Liberty Media. De Amerikanen hebben de Formule 1 allerlei nieuwe kansen gegeven en zijn verantwoordelijk voor de groei. Toch wil Liberty-kopstuk John Malone een verkoop niet uitsluiten.

Liberty Media is sinds 2017 de eigenaar van de Formule 1. Ze hebben een aantal grote besluiten genomen waar de sport van heeft geprofiteerd. Zo werd er een deal gesloten met Netflix voor 'Drive to Survive', en werd de focus veel meer op de sociale media gelegd. De sport is dan ook flink populairder geworden, maar toch gingen er vorig jaar al geruchten rond over een verkoop aan een Saoedische partij.

Conclusie

Dit gebeurde niet, maar er verandert wel wat bij Liberty Media. Eerder deze week werd immers het vertrek van CEO Greg Maffei aangekondigd. Liberty Media-kopstuk John Malone wil bij het CNBC-programma Squawk on the Street een verkoop niet uitsluiten: "Na al die jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijn zeggenschap wil gebruiken om de waarde voor mijn aandeelhouders te maximaliseren. Ik heb de afgelopen 20 jaar bij geen enkele transactie een controlepremie aangekomen of gevraagd. Ik ben bereid om mijn positie in te ruilen als dat op lange termijn in het belang van mijn aandeelhouders is. Ik heb altijd gezegd dat de deur openstaat."

Mooie toekomst

Toch lijkt een snelle verkoop van de Formule 1 niet tot de plannen te behoren. Malone probeert het uit te leggen aan de Amerikaanse zender: "Ik geloof dat de Formule 1 een mooie toekomst voor de boeg heeft. Het managementteam heeft briljant werk geleverd. Het is nu een heel krachtig merk dat verder kan worden uitgebouwd en er zijn veel mogelijkheden om synergetisch uit te breiden in de autosport. Ik denk dat ik het zeker een paar jaar in de gaten ga houden voordat ik beslis dat het beter zou zijn om het met iets anders te combineren."