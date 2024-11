Liberty Media verwacht lastige zoektocht naar opvolger Maffei

Formule 1-eigenaar Liberty Media kondigde deze week het vertrek van CEO Greg Maffei aan. De Amerikaan legt zijn functie na dit jaar neer. Maffei was belangrijk voor de Formule 1, en volgens Liberty-kopstuk John Malone wordt het dan ook heel erg lastig om een geschikte vervanger te vinden.

Onder de vleugels van Liberty Media is de Formule 1 in de afgelopen jaren flink gegroeid. De rol van Maffei was groot, en hij was de man die namens Liberty regelmatig aanwezig was in de paddock. Samen met Formule 1-CEO Stefano Domenicali wordt hij gezien als de hoofdrolspeler aan de commerciële kant van de sport. Met zijn vertrek laat hij nu een groot gat achter, en het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de Formule 1.

Liberty Media-voorzitter John Malone zal volgend jaar fungeren als de tijdelijke opvolger van Maffei. Hij weet echter ook dat het geen makkelijke taak gaat worden om een opvolger te vinden. Bij het Amerikaanse CNBC legt Malone dat uit: "Het wordt niet makkelijk, maar we zullen een CEO voor de holding vinden die door kan gaan met het steunen van Stefano Domenicali en het managementteam. Greg heeft op het hoofdkantoor een geweldige groep mensen verzameld die deze taak op zich zullen nemen. Ik ben 83 jaar oud, en ik zal waarschijnlijk geen actieve CEO zijn. Mijn rol is tijdelijk om het team te ondersteunen, en om de raad van bestuur van Liberty Media te veranderen om zich beter te kunnen richten op de racebedrijven."