Formule 1-eigenaar Liberty Media neemt afscheid van CEO Maffei

Formule 1-eigenaar Liberty Media is vandaag met groot nieuws naar buiten gekomen. Het bedrijf heeft namelijk bekendgemaakt dat CEO Greg Maffei eind dit jaar gaat vertrekken. Maffei speelde een grote rol in de Formule 1 en hij liet regelmatig zijn gezicht zien in de paddock.

Het vertrek van Maffei komt enigszins als een verrassing. Zijn contract bij Liberty Media loopt eind dit jaar af, en volgens het bedrijf zal hij daarna gaan fungeren als senior advisor om te helpen bij de transitie van het management. Maffei speelde een belangrijke rol in de Formule 1, en hij liet zich regelmatig zien in de paddock. Daarnaast sprak hij zich ook veelvuldig uit over de overname van de MotoGP.

Maffei zal voorlopig worden opgevolgd door John Malone. Hij is ook de voorzitter van Liberty Media en hij zal om interim basis gaan fungeren als CEO totdat er een opvolger is gevonden van Maffei. Het is de volgende grote verandering in de Formule 1-wereld. Gisteren werd duidelijk dat autosportfederatie FIA per direct afscheid neemt van wedstrijdleider Niels Wittich. Het afscheid van Maffei staat hier los van, maar het komt dus wel op een opvallend moment naar buiten. Of dit mogelijk iets gaat betekenen voor de toekomst van Formule 1-CEO Stefano Domenicali, is nog niet duidelijk.