"Red Bull vreesde voor 'schurkenrol' in F1-film"

De opnames voor de Formule 1-film zijn nog altijd bezig. Het is de bedoeling dat de film in de zomer van 2025 in première gaat, en alle huidige teams lijken in de film voor te komen. Dit leek lastig te worden, want volgens de producent vreesde men bij Red Bull Racing dat ze een schurkenrol zouden krijgen.

Het ambitieuze filmproject is al ruim een jaar aanwezig in de paddock. In 2023 begonnen de opnames in Silverstone en reed hoofdrolspeler Brad Pitt zijn eerste rondjes in de aangepaste Formule 2-bolide. De opnames lagen daarna geruime tijd stil door de stakingen in Hollywood, en dit jaar zijn de opnames weer in volle vaart verder gegaan. In Silverstone werd de eerste trailer aan het publiek getoond.

De opnames zijn echter nog niet klaar. In Mexico filmde Pitt nog een scène in het volle Foro Sol. De makers van de film werken samen met het team van Mercedes. Lewis Hamilton is betrokken bij het project en bij Mercedes hebben ze geholpen met de aangepaste Formule 2-bolides. Op de goudzwarte bolides en de racepakken van de acteurs zijn dan ook logo's van Mercedes te zien.

Schurken

Bij de andere teams zorgde dit voor de nodige twijfel. Co-producer Jerry Bruckheimer moest zijn best doen om de andere negen teams aan boord te krijgen. Tijdens de Investor Day in New York legt Bruckheimer dit uit aan Liberty Media-CEO Greg Maffei: "Het interessante is dat sinds we met Mercedes samenwerken, andere teams zeggen 'wacht eens even, deze film gaat over Mercedes en het gaat ons in een kwaad daglicht zetten'. Red Bull zei dat ze de schurken gingen worden. Het heeft me drie jaar gekost om ze te overtuigen dat ze dat niet zouden worden. We zijn nu eindelijk zover dat alle teams er echt toe neigen om ons echt te helpen."

Monaco

Bruckheimer stelt dat er nog onduidelijkheid is over de première van de film die op 25 juni 2025 uitkomt. Dit zorgt voor verbazing bij Maffei, waarna de producent iets duidelijker wordt: "Ik denk dat we in Monaco de film aan de coureurs en de teams laten zien, waarna we premières in New York, Londen en een boel andere steden gaan houden." Hoofdrolspeler Brad Pitt heeft zich nog weinig uitgelaten over de film, maar volgens Bruckheimer is dat geen probleem: "Brad zit volledig in deze film. Hij houdt niet zo van de pers, maar ik denk dat we heb straks wel meenemen op wereldtour. Hij laat dan met trots zijn rijden en acteren zien."