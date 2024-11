Weerupdate Brazilië: Regen nog lang niet verdwenen

De kwalificatie in Brazilië viel gisteren letterlijk in het water. De grote hoeveelheid regen zorgde ervoor dat de kwalificatie naar vandaag is verplaatst. Dat is niet de enige aanpassing, want ook de race is naar voren gehaald. Vandaag houden de coureurs het echter ook niet droog.

De kwalificatie gaat om 07:30 plaatselijke tijd van start. Dat betekent dat de coureurs al vroeg moesten opstaan, en ook de fans stonden al vroeg naast hun bed. Er stonden vannacht grote rijen voor de poorten van het circuit van Interlagos. De fans in de rij dragen echter wel poncho's, want het regent weer in Sao Paulo. Het gaat op dit moment nog niet om zware regenval, en tijdens de kwalificatie is de kans op neerslag zestig procent.

De race is ook naar voren gehaald, want in de middag wordt veel regen verwacht. Om een herhaling van België 2021 te voorkomen, hoopt men nu goed in te hebben gegrepen. Maar het is de verwachting dat het vanmiddag weer hard gaat regenen in Brazilië. Voor de race wordt de kans op regen geschat op tachtig procent. De kans is aanwezig dat het hier gaat om zware regen. De kans is dus nog altijd aanwezig dat de start van de race wordt uitgesteld als het te hard regent.