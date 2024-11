VCARB bevestigt opvallende naamswijziging voor 2025

Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB zorgt dit jaar voor veel verwarring. Niemand lijkt echt te weten hoe ze naar het team moeten verwijzen. Eerder deze week gingen er geruchten rond over een nieuwe naamswijziging voor 2025, en volgens Peter Bayer gaat dit ook gebeuren.

Sinds dit jaar heet Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB. Vorig jaar heette het team nog AlphaTauri, maar van die naam werd afscheid genomen. Visa Cash App RB is echter geen handige naam, en vrij weinig mensen verwijzen op die manier naar de wagens. Veel mensen kiezen voor de afkorting VCARB, terwijl anderen kiezen voor RB. Daarnaast worden de oude namen nog veelvuldig gebruikt.

Eerder deze week gingen er geruchten rond over een nieuwe naamswijziging. Het leek erop dat de bedrijfsnaam Racing Bulls zou worden gebruik. VCARB CEO Peter Bayer doet er in Brazilië niet geheimzinnig over in gesprek met het Oostenrijkse Servus TV: "We gaan Visa Cash App RB heten, echt iets gaat er dus niet veranderen. De enige vraag die we dit jaar continu kregen was: Wat betekent RB en waar staat RB voor? Nu maken we dat gewoon officieel: RB staat voor de betekenis Racing Bulls." Of het team volgend jaar dan Visa Cash App Racing Bulls, of gewoon Racing Bulls heet, is nog niet duidelijk.