'VCARB komt met nieuwe teamnaam voor 2025'

Het zusterteam van Red Bull Racing heet sinds dit jaar officieel Visa Cash App RB. De Italiaanse renstal uit Faenza zorgt voor veel verwarring, want iedereen geeft het team een andere naam. Het lijkt er dan ook op dat het team volgend jaar onder een andere naam op de grid staat.

Het tweede team van het Red Bull-concern heette jarenlang Toro Rosso. Sinds 2020 heette het team echter AlphaTauri, vernoemd naar het kledingmerk van Red Bull. Sinds begin dit jaar staat het team echter als Visa Cash App RB op de grid. Vrij weinig mensen verwijzen naar het team met deze naam. Regelmatig wordt de naam afgekort tot VCARB, en sommigen noemen het team simpelweg RB.

Racing Bulls

Mogelijk wordt er na dit jaar weer afscheid genomen van de naam Visa Cash App RB. Het Hongaarse medium Formula.hu meldt namelijk dat het team na dit jaar de teamnaam weer gaat wijzigen. Het zou gaan om de naam Racing Bulls, dit is nu al de bedrijfsnaam, en in de toekomst dus ook de teamnaam. Dit zou dus ook betekenen dat het voor de fans en de media makkelijker is om naar het team te verwijzen.

Sponsors

De vraag is dan wat de naamswijziging zou gaan betekenen voor de titelsponsors Visa en Cash App. Volgens Formula.hu komt de sponsoring niet in gevaar. De logo's van beide bedrijven blijven volgens het Hongaarse medium wel te zien op de auto's, maar ze zullen wel kleiner zijn. Het medium meldt daarnaast dat de stier van moederbedrijf Red Bull prominenter aanwezig zal zijn op de wagens vanaf 2025.