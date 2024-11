McLaren rijdt met geüpdatete achtervleugel in Brazilië

Dit weekend wordt er in Brazilië weer een sprintrace verreden. Dat betekent dat er niet veel tijd is om mogelijke nieuwe onderdelen onder de knie te krijgen. Er zijn dit weekend dan ook weinig teams met updates, maar McLaren komt wel met een klein updatepakket.

McLaren introduceert dit weekend namelijk een nieuwe achtervleugel. Het gaat om een achtervleugel die gericht is op het circuit van Interlagos. Uit de documenten van de FIA blijkt dat het gaat om een nieuw ontworpen achtervleugel voor medium-downforce circuits. Volgens McLaren moet dit de efficiëntie van de al bestaande achtervleugel voor deze circuits verbeteren. De concurrentie zal de vleugel goed in de gaten houden.

Eerder dit jaar ontstond er immers veel ophef over de achtervleugel van McLaren. In Azerbeidzjan viel op dat elementen van de achtervleugel doorboog waardoor er een soort mini-DRS ontstond. De FIA zag in eerste instantie geen overtredingen, maar ze besloten McLaren wel te vragen om de vleugel niet meer te gebruiken. Een nieuwe achtervleugel van McLaren zal dus voor veel aandacht zorgen. De Britse renstal introduceert dit weekend ook een nieuwe beam wing. Naast McLaren komt alleen Sauber met nieuwe onderdelen. De Zwitserse renstal introduceert een nieuwe voorwielophanging en een nieuwe beam wing.