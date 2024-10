Stella kijkt niet naar Ferrari: "Zoals verwacht is de titelstrijd heel close"

Het team van McLaren gaat er in Brazilië alles aan doen om de koppositie in het constructeurskampioenschap te verdedigen. Er worden veel punten verdeeld op Interlagos, en Ferrari komt steeds dichterbij. Teambaas Andrea Stella focust zich vooral op zichzelf.

McLaren knalde uit de startblokken in de tweede seizoenshelft. Ze leken het snelste team te zijn, maar inmiddels ligt de bal bij Ferrari. De Italiaanse renstal wist te winnen in Austin en Mexico, en in beide gevallen stonden de twee Ferrari-coureurs op het podium. Ferrari passeerde in Mexico Red Bull in het constructeurskampioenschap, en ze staan nu vlak achter McLaren. Het verschil bedraagt nog maar 29 WK-punten.

Positieve punten

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft vooral veel zin in het aankomende raceweekend in Brazilië. De Italiaan stelt in de preview van McLaren dat hij weet waar ze op moeten letten: "We gaan nu naar Brazilië voor het op een na laatste sprintweekend van het jaar. Mexico was een uitdagend weekend, maar er waren veel positieve punten zoals het succesvolle updatepakket, geweldige veerkracht en een goed uitgevoerde race. We nemen al die positieve zaken mee naar Brazilië, en het motiveert ons om te blijven pushen in de laatste paar belangrijke races."

Titelstrijd

Stella weet ook dat Ferrari steeds dichterbij komt in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse teambaas lijkt zich daar echter nog geen grote zorgen over te maken: "Zoals we hadden verwacht, is de titelstrijd heel erg close en onze tegenstanders blijven hun eigen stappen voorwaarts zetten. Maar we blijven ons focussen op ons doel, en we werken hard om een snelle auto af te leveren voor onze coureurs en meer WK-punten."