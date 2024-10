Alpine en Honda beboet voor budgetcap-overtredingen

Autosportfederatie FIA heeft bekendgemaakt welke straffen Honda en Alpine hebben ontvangen voor de gemaakte fouten bij de budgetcap. Beide motorbouwers hadden procedurefouten gemaakt en dat zorgt ervoor dat ze nu flinke boetes moeten gaan betalen.

Vorige maand maakte de FIA bekend dat geen enkel team de budgetcap had overschreden in 2023. Dat betekende echter niet dat alles goed was gegaan, want ze hadden we twee motorleveranciers gevonden die de regels hadden overtreden. Het ging hier om Alpine en Honda. Beide fabrikanten hadden volgens de FIA procedurefouten gemaakt, maar het leek niet te gaan om moedwillige fouten om de regels te schenden.

Boetes

Vandaag heeft de FIA bekendgemaakt welke straffen Honda en Alpine hebben ontvangen. Volgens de FIA bleek uit het onderzoek dat beide fabrikanten niet de intentie hadden om de regels te overtreden. Daarnaast hebben ze volgens de FIA ook geen voordeel gehaald uit de gemaakte fouten. Volgens de FIA hebben beide fabrikanten goede meegewerkt met het onderzoek, en wordt er rekening gehouden met het feit dat de budgetcap in 2023 voor het eerst gold voor motorfabrikanten. De FIA heeft dan ook besloten om beide motorbouwers slechts een boete te geven. Honda moet 600.000 dollar overmaken, en Alpine heeft een boete van 400.000 dollar gekregen.

Overtredingen

De leveranciers hebben verschillende fouten gemaakt. Bij Honda gaat het volgens de FIA om het niet doorgeven van de juiste getallen. Ze zouden onjuiste berekeningen van de kosten hebben doorgevoerd. Bij Alpine gaat het dan weer om een andere fout. De Franse fabrikant heeft volgens de FIA de documenten te laat ingeleverd. Volgens het team kwam dat door het feit dat er nog relevante informatie miste.