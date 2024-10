FIA bevestigt wens om driving guidelines aan te passen

De FIA gaat aan een wens van de coureurs voldoen. Eerder vandaag werd duidelijk dat de coureurs tijdens de drivers briefing hadden aangeven dat ze verandering willen zien aan de driving guidelines. De FIA laat nu weten dat ze hier naar gaan kijken, de verwachting is dat er snel aanpassingen worden doorgevoerd.

De driving guidelines kwamen in het middelpunt van de aandacht te staan na de Amerikaanse Grand Prix van vorige week. In Austin was er het veelbesproken duel tussen Max Verstappen en Lando Norris. Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij buiten de baan had ingehaald. Bij McLaren waren ze boos, want ze waren van mening dat Verstappen Norris buiten de baan had geduwd. Het leek er echter op dat Verstappen slim gebruik had gemaakt van de regels.

Toezegging

Eerder vandaag werd duidelijk dat de driving guidelines uitgebreid zijn besproken tijdens de drivers briefing in Mexico. Uit de discussies tijdens de briefing kwam naar voren dat de coureurs graag willen zien dat de richtlijnen beter worden gedefinieerd. De FIA gaat dit ook doen, zo laat een woordvoerder weten aan De Telegraaf: "Er was een algemene toezegging om de richtlijnen te blijven updaten. Gezien het feit dat de racerichtlijnen zijn opgesteld samen met de vakbond van de coureurs, gaat elke keer dat ze worden bijgewerkt in overleg met de coureurs. Het is algemeen aanvaard dat de richtlijnen blijven evalueren. Niet vanwege op zichzelf staande incidenten zoals in Austin, maar gedreven door de wens om consistentie te brengen in de vaststellingen en beslissingen van de stewards."

Coureurs moeten aanpassingen goedkeuren

Volgens Motorsport.com wil de FIA in Qatar al een plan klaar hebben waar de coureurs dan naar kunnen kijken. Het grote voordeel is dat de aanpassingen aan de driving guidelines direct kunnen worden toegepast door de stewards. De richtlijnen hoeven niet worden goedgekeurd door de FIA, aangezien alleen de coureurs goedkeuring moeten geven. Dit zal dan moeten gebeuren via de GPDA. Als de coureursvakbond akkoord gaat, dan kan er nog dit jaar worden gewerkt met de nieuwe richtlijnen.