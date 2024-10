McLaren baalt van afwijzing protest: "Erkennen de beslissing van de stewards"

Op de eerste dag van het raceweekend in Mexico ging het nog veelvuldig over het raceweekend in Austin. McLaren had een right to review ingediend tegen de straf van Lando Norris, maar die werd afgewezen. Bij McLaren zijn ze het oneens met de afwijzing.

McLaren besloot op donderdag in beroep te gaan tegen de tijdstraf die Norris had ontvangen in Austin. Hij kreeg die straf voor het inhalen van Max Verstappen buiten de baan. Het was een controversiële straf, maar McLaren leek zich er bij neer te leggen. Dat deden ze dus toch niet, en ze dienden het right to review in. Dat betekende dat ze met nieuw bewijs moesten komen, maar volgens de stewards was dit onvoldoende.

Het right to review werd afgewezen. McLaren stelde bij de bespreking van de right to review dat het beslissingsdocument een fout bevatte. Dit zou niet alleen onjuist zijn, maar het zou ook bewijzen dat er aantoonbaar een fout is gemaakt. Het gaat om het feit dat de stewards hadden aangegeven dat Verstappen voor Norris reed bij het ingaan van de apex. Volgens McLaren klopte dit niet, want ze vonden dat niet Norris, maar Verstappen de aanvallende partij was. De stewards vonden dit geen significant nieuw bewijsstuk.

Erkenning

Bij McLaren balen ze van deze beslissing. De Britse renstal reageerde op de beslissing van de stewards in een uitgebreid statement: "We erkennen de beslissing van de stewards om ons verzoek tot herziening af te wijzen. We zijn het niet eens met de interpretatie dat een FIA-document, dat een deelnemer op de hoogte stelt van een objectieve, meetbare en bewijsbare fout in de beslissing van de stewards, geen ontvankelijk element kan zijn dat voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld in de International Sporting Code."

Berusting

Er is geen beroep meer mogelijk, en dat weten ze ook bij McLaren. De Britse renstal baalt, maar ze berusten wel in de uitspraak van de stewards: "We willen de FIA en de stewards bedanken voor het tijdig in behandeling nemen van deze zaak. We zullen nauw blijven samenwerken met de FIA om beter te begrijpen hoe teams op een constructieve manier beslissingen die leiden tot een onjuiste uitslag van de race kunnen aanvechten."