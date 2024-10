McLaren sluit grote sponsordeal met T-Mobile

Het team van McLaren heeft weer een grote sponsordeal gesloten. De Britse renstal heeft al veel partners, en daar is vandaag dus een nieuwe naam bijgekomen. Ze hebben namelijk een deal gesloten met T-Mobile, en hiermee focussen ze zich vooral op de Amerikaanse markt.

McLaren heeft al veel grote deals gesloten in de afgelopen jaren. Met Android, Chrome en OKX hebben ze drie enorme sponsors in huis. Daarnaast zijn ook onder meer de logo's van DP World, Monster Energy, Jacks Daniels, Coca-Cola, Unilever en Salesforce te zien op de wagens en teamkleding van McLaren. Ze hebben nu een extra plekje voor een sponsorsticker gevonden.

McLaren heeft vandaag bekend gemaakt dat T-Mobile een nieuwe officiële partner is geworden van het team. Het bedrijf wordt daarnaast ook de exclusieve 5G-partner van McLaren in de Verenigde Staten. Deze partnerdeal is vooral gefocust op de Amerikaanse markt en McLaren wil profiteren van de 5G van T-Mobile tijdens de voorbereidingen op de race. In Austin en Las Vegas zullen de logo's te zien zijn op onder meer de wagens van Lando Norris en Oscar Piastri en de koptelefoons die worden gebruikt door het team.