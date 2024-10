Antonelli lacht om crash: "George was niet heel blij"

Andrea Kimi Antonelli is hard bezig met de voorbereidingen op zijn Formule 1-debuut. Hij mag volgend jaar zijn kunsten gaan laten zien bij Mercedes. In Monza reed hij zijn eerste vrije training, maar dat ging mis. Hij onthult dat George Russell hier niet zo blij mee was.

In Monza nam Antonelli plaats in de wagen van George Russell voor de eerste vrije training. Antonelli begon goed en hij maakte zelfs veel indruk. Maar na een paar minuten ging het helemaal mis. Antonelli verloor de macht over het stuur in de bekende Parabolica, waardoor hij in volle vaart de bandenstapel in vloog. Dit zorgde ervoor dat Mercedes hard moest doorwerken om Russell een kans te geven in de tweede vrije trainingen.

Het incident gebeurde vorige maand, en Antonelli kan er nog wel een beetje om grinniken. De jonge Italiaan keek terug op het moment tijdens het Festival dello Sport: "Dat eerste rondje zorgde voor unieke emoties met al die mensen op de tribunes. Nu krijg ik nog twee kansen in Mexico en Abu Dhabi. Russell was niet heel erg blij, maar voordat ik eraf vloog in de Parabolica was ik best wel sterk bezig. Ik heb een goede relatie met George, hij heeft me niet veel adviezen gegeven, maar momenteel is alles in orde. Volgend jaar wil ik hem wel gaan verslaan."