'Red Bull wil Renault-engineers naar Milton Keynes halen'

Renault maakte een kleine twee weken geleden bekend dat het per 2026 zal gaan stoppen als motorleverancier in de Formule 1. Het maakt dat Red Bull Racing, Ferrari en Audi nu op engineers van Renault aan het jagen zijn. Deze teams willen hun motorenafdeling versterken met het oog op 2026, terwijl ze de concurrentie daarmee hopen te verzwakken.

De Franse motorleverancier Renault zal volgend jaar nog motoren leveren aan haar Formule 1-team Alpine, maar zal per 2026 stoppen met het fabriceren van F1-motoren. De Franse autofabrikant heeft een nieuwe taak gevonden voor het personeel op de motorenfabriek in Viry-Châtillon. Zij zullen gaan werken aan projecten in het WEC en op de Dakar Rally.

Het Renault-personeel in de motorfabriek, dat voor de definitieve stopzetting van het motorenproject al kritisch was, is totaal niet blij met het besluit van hun werkgever. Luca de Meo, de CEO van de Renault Group, heeft daar alle begrip voor, zo gaf hij al in gesprek met L'Equipe. Hij zou het ook geen probleem vinden als zijn personeel Renault inruilt voor een ander team dat wel actief blijft in de Formule 1. Dit personeel mag van de Italiaan dan ook vertrekken zonder een periode van gardening leave.

'Red Bull wil kennis in huis halen'

Daar hopen andere teams van te kunnen profiteren, en één van die teams is Red Bull Racing. Dat meldt het Duitse Auto, Motor und Sport (AMuS). Vanaf 2026, wanneer de nieuwe motorreglementen van kracht worden in de Formule 1, zal het team uit Milton Keynes voor het eerst in haar geschiedenis met eigen F1-motoren gaan racen. Red Bull werkt al samen met Ford aan dit project, maar kan de kennis van de motoringenieurs van Renault goed gebruiken. Zij hebben als sinds juni van dit jaar een prototype voor het nieuwe motorreglement uit 2026 op de testbank staan, en beschikken dus wel degelijk over de kennis.

Ferrari en Audi

Red Bull heeft echter wel concurrentie van andere teams. Zo onthulde De Meo eerder deze week al dat Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur aan hem gevraagd heeft of Ferrari mensen mag overnemen van Renault. Volgens het AMuS zouden enkele tientallen motoringenieurs uit Viry-Châtillon al sollicitatiegesprekken gevoerd hebben met Ferrari. Het Italiaanse team hoopt zo een beslissend voordeel voor zichzelf in te kopen. Aan de andere kant zou Ferrari haar directe concurrentie op deze manier willen verzwakken, omdat de knowhow van de ingenieurs van Renault zo niet naar de directe concurrenten zou gaan.

Tot slot zou ook het team van Audi op het personeel van Renault jagen. De formatie uit Ingolstadt neemt vanaf 2026 het team van Sauber over en zal voor het eerst als fabrieksteam deelnemen aan de Formule 1. Het ambitieuze plan is nog in aanbouw, waardoor de kennis van het personeel uit Viry-Châtillon een snellere weg naar succes zou kunnen zijn.

Mogelijk levert het vertrek van Renault als motorleverancier dus een kans op voor deze drie teams. Vooral voor Red Bull zou het een enorme opsteker kunnen zijn, nadat het team van Max Verstappen en Sergio Perez de laatste tijd veel kopstukken zag vertrekken.