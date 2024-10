Toyota-deal heeft geen impact op Ferrari-samenwerking Haas

Het team van Haas kondigde vannacht een grote deal aan. Ze gaan een samenwerking aan met Toyota, en daarmee hopen ze een stap vooruit te kunnen zetten. Volgens teambaas Ayao Komatsu heeft deze deal geen impact op de bestaande samenwerking met Ferrari.

Haas en Toyota worden elkaar technische partner. Dat betekent niet dat Toyota motoren gaat leveren, want de Japanners keren niet op die manier terug in de Formule 1. Het is de bedoeling dat Haas en Toyota Gazoo Racing kennis en expertises met elkaar gaan uitwisselen. Voor Haas is dit een grote stap, maar het zorgde wel direct voor vragen. De Amerikaanse renstal werkt immers ook nauw samen met Ferrari.

Geen vervanging

Volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu zorgt dit niet voor problemen. De deal met Toyota heeft volgens hem geen impact op de samenwerking met Ferrari. Tijdens de persconferentie legde hij dat uit aan de internationale media: "We blijven de windtunnel in Maranello gebruiken. En zolang de technische regels het toestaan, kan ik ook de versnellingsbak van Ferrari kopen. Voor de duidelijkheid: onze samenwerking met Toyota is geen vervanging van onze samenwerking met Ferrari. Het partnership tussen Haas en Ferrari is de basis, en dat zal het altijd blijven."

Versterking

Komatsu is juist heel erg blij met de samenwerking met Ferrari. Hij stelt dat hij Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur op de hoogte hield van zijn gesprekken met Toyota. Komatsu probeert de verwarring uit de wereld te helpen: "De samenwerking met Toyota is er niet om het fundamentele partnership met Ferrari weg te nemen, maar juist om het te versterken. Wat we van Ferrari krijgen is geweldig. Het vormt de basis voor ons Formule 1-team."