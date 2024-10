COTA past circuit aan om track limits-problemen te voorkomen

Het Circuit of the Americas in Austin is over twee weken de gastheer van de Amerikaanse Grand Prix. In de voorgaande edities van de race ging het er veelvuldig over de track limits. In Austin heeft men nu maatregelen genomen om dit soort situaties te voorkomen tijdens de aankomende race.

De track limits zorgden in de afgelopen jaren regelmatig voor chaos. Op meerdere circuits regende het straffen voor coureurs, omdat ze buiten de lijnen waren geweest. Ook in Austin was dit het geval, en dit zorgde voor chaos. De uitslag stond vorig jaar zelfs op losse schroeven, nadat het team van Haas een beroep had aangetekend tegen de vele overschrijdingen. Dit jaar moet hier verandering inkomen.

Volgens Motorsport.com heeft men in COTA nu maatregelen genomen. Op meerdere plekken zouden de bermen met anderhalve meter zijn versmald en zijn ze vervangen door grasstroken. Dit is het geval aan de binnenkant van bocht 6, bocht 13, bocht 14 en bocht 15. Daarnaast zijn er camera's geplaatst op strategische plekken om de track limits goed te kunnen controleren. In bocht 11 heeft de organisatie ook ingegrepen, want hier is een grindbak met een soort nepgrind geplaatst. Dit is vergelijkbaar met het nepgrind dat een aantal jaar geleden werd geplaatst in Zandvoort. Hiermee hoopt men in COTA problemen met track limits en opspattend grind aan te pakken.